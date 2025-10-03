Esta funcionalidad es sólo para registrados

Refrescante, colorida y con un toque diferente, la ensaladilla de patata, naranja, huevo y atún es una propuesta que combina sabores suaves con el punto cítrico de la fruta. Un plato sencillo y nutritivo que sorprende por su contraste de texturas y que resulta perfecto como entrante ligero, comida rápida o acompañamiento saludable en cualquier época del año.

Consejo para esta receta

Una vez cocidas las patatas, deja que se enfríen. Luego pélalas y córtalas en dados medianos.

Ingredientes patatas medianas 4

4 naranjas grandes 2

2 huevos 4

4 latas de atún en aceite de oliva (escurridas) 2

2 cebolleta fresca (opcional) 1/2

1/2 Perejil fresco picado al gusto

al gusto cucharadita colmada de mostaza Dijon 1

1 cucharadas de aceite de oliva virgen extra 5

5 cucharadita de zumo de limón 1

1 Sal y pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Hierve las patatas con piel en agua con sal durante unos 25 minutos, hasta que estén tiernas. 2 Mientas, ve cociendo los huevos durante 10 minutos. 3 Una vez cocidas las patatas, deja que se enfríen. Luego pélalas y córtalas en dados medianos. 4 Pela los huevos, separa las yemas de las claras y pica SOLO las claras finamente 5 Pela las naranjas, retira toda la piel blanca y corta los gajos en trozos pequeños. 6 Escurre y desmenuza el atún. 7 Si decides usar cebolleta, pícala muy fina. 8 Haz la dijonesa de yema: Machaca las yemas cocidas con un tenedor. Mézclalas con la mostaza y el zumo de limón y añade el aceite de oliva poco a poco mientras bates hasta conseguir una crema suave. Sazona con sal y pimienta a tu gusto. 9 Una vez la tengas, mezcla en un bol las patatas, las naranjas, las claras de huevo, el atún y la cebolleta. 10 Aliña con la dijonesa y remueve suavemente 11 Decora con un poco de perejil fresco, reposa un poco en la nevera y listo para consumir!

