Ensaladilla de patata, naranja, huevo y atún
Perfecto como entrante ligero, comida rápida o acompañamiento saludable en cualquier época del año
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Sevilla
Refrescante, colorida y con un toque diferente, la ensaladilla de patata, naranja, huevo y atún es una propuesta que combina sabores suaves con el punto cítrico de la fruta. Un plato sencillo y nutritivo que sorprende por su contraste de texturas y que resulta perfecto como entrante ligero, comida rápida o acompañamiento saludable en cualquier época del año.
Consejo para esta receta
Una vez cocidas las patatas, deja que se enfríen. Luego pélalas y córtalas en dados medianos.
Ingredientes
- patatas medianas 4
- naranjas grandes 2
- huevos 4
- latas de atún en aceite de oliva (escurridas) 2
- cebolleta fresca (opcional) 1/2
- Perejil fresco picado al gusto
- cucharadita colmada de mostaza Dijon 1
- cucharadas de aceite de oliva virgen extra 5
- cucharadita de zumo de limón 1
- Sal y pimienta al gusto
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Hierve las patatas con piel en agua con sal durante unos 25 minutos, hasta que estén tiernas.
-
2
Mientas, ve cociendo los huevos durante 10 minutos.
-
3
Una vez cocidas las patatas, deja que se enfríen. Luego pélalas y córtalas en dados medianos.
-
4
Pela los huevos, separa las yemas de las claras y pica SOLO las claras finamente
-
5
Pela las naranjas, retira toda la piel blanca y corta los gajos en trozos pequeños.
-
6
Escurre y desmenuza el atún.
-
7
Si decides usar cebolleta, pícala muy fina.
-
8
Haz la dijonesa de yema: Machaca las yemas cocidas con un tenedor. Mézclalas con la mostaza y el zumo de limón y añade el aceite de oliva poco a poco mientras bates hasta conseguir una crema suave. Sazona con sal y pimienta a tu gusto.
-
9
Una vez la tengas, mezcla en un bol las patatas, las naranjas, las claras de huevo, el atún y la cebolleta.
-
10
Aliña con la dijonesa y remueve suavemente
-
11
Decora con un poco de perejil fresco, reposa un poco en la nevera y listo para consumir!
