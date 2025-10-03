Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un niño de 13 años en un accidente con un patinete en El Saucejo

recetas brillantes

Ensaladilla de patata, naranja, huevo y atún

Perfecto como entrante ligero, comida rápida o acompañamiento saludable en cualquier época del año

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 6 al 12 de octubre)

Ensaladilla de patata, naranja, huevo y atún
Ensaladilla de patata, naranja, huevo y atún gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Refrescante, colorida y con un toque diferente, la ensaladilla de patata, naranja, huevo y atún es una propuesta que combina sabores suaves con el punto cítrico de la fruta. Un plato sencillo y nutritivo que sorprende por su contraste de texturas y que resulta perfecto como entrante ligero, comida rápida o acompañamiento saludable en cualquier época del año.

Consejo para esta receta

Una vez cocidas las patatas, deja que se enfríen. Luego pélalas y córtalas en dados medianos.

Ingredientes

  • patatas medianas 4
  • naranjas grandes 2
  • huevos 4
  • latas de atún en aceite de oliva (escurridas) 2
  • cebolleta fresca (opcional) 1/2
  • Perejil fresco picado al gusto
  • cucharadita colmada de mostaza Dijon 1
  • cucharadas de aceite de oliva virgen extra 5
  • cucharadita de zumo de limón 1
  • Sal y pimienta al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Hierve las patatas con piel en agua con sal durante unos 25 minutos, hasta que estén tiernas.

  2. 2

    Mientas, ve cociendo los huevos durante 10 minutos.

  3. 3

    Una vez cocidas las patatas, deja que se enfríen. Luego pélalas y córtalas en dados medianos.

  4. 4

    Pela los huevos, separa las yemas de las claras y pica SOLO las claras finamente

  5. 5

    Pela las naranjas, retira toda la piel blanca y corta los gajos en trozos pequeños.

  6. 6

    Escurre y desmenuza el atún.

  7. 7

    Si decides usar cebolleta, pícala muy fina.

  8. 8

    Haz la dijonesa de yema: Machaca las yemas cocidas con un tenedor. Mézclalas con la mostaza y el zumo de limón y añade el aceite de oliva poco a poco mientras bates hasta conseguir una crema suave. Sazona con sal y pimienta a tu gusto.

  9. 9

    Una vez la tengas, mezcla en un bol las patatas, las naranjas, las claras de huevo, el atún y la cebolleta.

  10. 10

    Aliña con la dijonesa y remueve suavemente

  11. 11

    Decora con un poco de perejil fresco, reposa un poco en la nevera y listo para consumir!

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app