Una ensalada llena de vida que combina sabores suaves, dulces y ligeramente ácidos en un equilibrio perfecto. La granada aporta frescura y un toque crujiente, mientras que la remolacha añade color y una textura tierna y delicada. Con los vasitos de grano de avena Brillante ... como base, tendrás un plato nutritivo, completo y listo en minutos, ideal para una comida ligera y diferente.
Truco para esta receta
-
puñados de Hojas de espinaca fresca
8
-
Remolachas cocida, cortada en tiras
2
-
vasitos de Grano de Avena cocida Brillante (lista para usar)
2
-
Granada
2
-
Un puñado de Nueces de macadamia
al gusto
-
Queso de cabra fresco
120 gr
-
cdita de Semillas de comino
1
-
Sal y pimienta
al gusto
-
Vinagre de jerez o Granada
al gusto
-
Aceite de oliva virgen extra
al gusto
Así se prepara esta receta:
-
1
Abre la granada y desgránala, añade a un bol grande.
-
2
Corta la remolacha en tiras finas y añade la bol anterior.
-
3
Cocina los vasitos de granos de avena Brillante.
-
4
Mezcla en un bol grande las hojas de espinaca, remolacha, los vasitos de grano de avena Brillante y los granos de granada. Añade las nueces de macadamia previamente machacadas.
-
5
Desmenuza y distribuye bien el queso fresco de cabra de cabra.
-
6
Crea un sabor más intenso añadiendo las semillas de comino, la sal y la pimienta.
-
7
Aliña con aceite de oliva, vinagre de jerez o a granada, sal y pimienta justo antes de servir.
-
8
Mezcla y disfruta de la explosión de sabores.
