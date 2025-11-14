Ensalada de granada, remolacha y vasitos de grano de avena Brillante

14/11/2025 a las 09:05h.

Una ensalada llena de vida que combina sabores suaves, dulces y ligeramente ácidos en un equilibrio perfecto. La granada aporta frescura y un toque crujiente, mientras que la remolacha añade color y una textura tierna y delicada. Con los vasitos de grano de avena Brillante ... como base, tendrás un plato nutritivo, completo y listo en minutos, ideal para una comida ligera y diferente.

Truco para esta receta

Crea un sabor más intenso añadiendo las semillas de comino, la sal y la pimienta.

Ingredientes puñados de Hojas de espinaca fresca 8

8 Remolachas cocida, cortada en tiras 2

2 vasitos de Grano de Avena cocida Brillante (lista para usar) 2

2 Granada 2

2 Un puñado de Nueces de macadamia al gusto

al gusto Queso de cabra fresco 120 gr

120 gr cdita de Semillas de comino 1

1 Sal y pimienta al gusto

al gusto Vinagre de jerez o Granada al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Abre la granada y desgránala, añade a un bol grande. 2 Corta la remolacha en tiras finas y añade la bol anterior. 3 Cocina los vasitos de granos de avena Brillante. 4 Mezcla en un bol grande las hojas de espinaca, remolacha, los vasitos de grano de avena Brillante y los granos de granada. Añade las nueces de macadamia previamente machacadas. 5 Desmenuza y distribuye bien el queso fresco de cabra de cabra. 6 Crea un sabor más intenso añadiendo las semillas de comino, la sal y la pimienta. 7 Aliña con aceite de oliva, vinagre de jerez o a granada, sal y pimienta justo antes de servir. 8 Mezcla y disfruta de la explosión de sabores.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.