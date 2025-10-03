La crema de zanahoria asada con alubias blancas es un plato reconfortante y nutritivo que combina lo mejor de la huerta con el aporte vegetal de las legumbres. El dulzor de la zanahoria asada potencia el sabor de la receta, mientras que las alubias aportan cremosidad natural y proteínas, logrando un resultado ligero, saciante y perfecto para cuidarse en cualquier época del año.

Consejo para esta receta

Cubre para que no se quemen y se cocinen en su jugo. Cocina durante 20 minutos, aparta y reserva el juguito que sueltan.

Ingredientes zanahorias 5

5 alubias blancas o judiones cocidos (en conserva reservando un poco de su líquido) 400 gr

400 gr cucharada de pimentón ahumado 1

1 cucharada de comino molido 1

1 cucharaditas de cúrcuma molida 1

1 Zumo de 1/2 limón

cucharadas de tahini 2

2 diente de ajo 1

1 pizca de sésamo tostado al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Precalienta el horno a 200 °C (o usa una parrilla). 2 Limpia y corta las zanahorias por la mitad, coloca en una bandeja de horno forrada y esparce sobre ellas las especias (pimentón, comino, cúrcuma, pimienta), el aceite de oliva virgen extra y la sal. 3 Cubre para que no se quemen y se cocinen en su jugo. Cocina durante 20 minutos, aparta y reserva el juguito que sueltan. 4 Coloca en la batidora o robot de cocina las zanahorias asadas, limón exprimido, ajo, cucharada de tahini y AOVE. 5 Añade la mitad de los judiones cocidos y tritura hasta obtener una consistencia tipo crema espesa. Si necesitas en este paso puedes añadir agua o caldo de verduras. 6 Para emplatar, sirve la crema y añade el resto de judiones enteros y añade el jugo de especias de asar las zanahorias.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Más temas:

Recetas