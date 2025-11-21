La coliflor a la holandesa es una receta clásica que transforma un ingrediente humilde en un plato elegante y lleno de carácter. La suavidad de la coliflor cocinada en su punto se combina con la untuosidad de la salsa holandesa, rica y ligeramente ácida, creando ... un contraste perfecto. Es una preparación versátil, ideal tanto como guarnición como plato principal ligero. Su sencillez y refinamiento la convierten en una opción estupenda para quienes buscan sabores tradicionales con un toque gourmet.

Consejo para esta receta

Ingredientes coliflor 1

1 AOVE al gusto

al gusto Sal y pimienta al gusto

al gusto yemas de huevo 2

2 Mantequilla al gusto

al gusto Limón al gusto

al gusto Un chorrito de agua al gusto

al gusto Mezcla de especias para decorar al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Precalienta el horno a 180ºC 2 Prepara la coliflor retirando las hojas y cortándola en láminas. 3 Colócala en la bandeja de horno con papel vegetal, y añade AOVE, sal y pimienta. Hornea 15 minutos hasta que esté dorada y tierna. 4 Prepara en un cacito el baño María. Sobre el cuenco añade las yemas y con el fuego bajo bátelas hasta que empiecen a espesar. 5 Apaga el fuego e incorpora la mantequilla mientras sigues batiendo para formar la holandesa. 6 Exprime un chorrito de limón, la sal y la pimienta. 7 Sirve la coliflor asada, cubre con salsa holandesa y añade especias al gusto.

