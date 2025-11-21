Bowl con carne picada, pico de gallo y guacamole

Comenzamos una nueva semana con este bowl es una explosión de frescura, color y sabor que combina lo mejor de la cocina tex-mex con el formato saludable y equilibrado de los platos en bol. La carne picada especiada aporta el toque cálido y reconfortante, ... mientras que el pico de gallo y el guacamole equilibran el conjunto con notas cítricas, crujientes y cremosas. Es una receta ideal para quienes buscan una comida completa y energética sin renunciar a ingredientes frescos y naturales. Perfecto para el día a día o para sorprender con un plato lleno de vida y sabor.

Consejo para esta receta

Mientras se hace la carne, pica los tomates, la cebolla y el pimiento en cubitos pequeños. Mézclalos en un bol con el cilantro picado, zumo de lima y sal. Reserva.

Ingredientes Canónigos al gusto

al gusto carne picada magra (ternera, pollo o pavo) 500 gr

500 gr Especias al gusto: (1 cdita de comino, 1 cdita de pimentón dulce o picante, ½ cdita de ajo en polvo, ½ cdita de orégano. pimienta negra y una pizca de cayena y sal al gusto

al gusto AOVE al gusto

al gusto tomates maduros 4

4 cebolla morada grande 1

1 pimiento rojo o verde 1

1 manojo pequeño de cilantro fresco picado 1

1 Zumo de 1 lima o limón 1

1 aguacates maduros 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Calienta el aceite en una sartén amplia. Añade la carne picada y dórala a fuego medio-alto. Incorpora todas las especias y mezcla bien para que se integren. Cocina hasta que esté jugosa y aromática. 2 Mientras se hace la carne, pica los tomates, la cebolla y el pimiento en cubitos pequeños. 3 Mézclalos en un bol con el cilantro picado, zumo de lima y sal. Reserva. 4 Machaca los aguacates con un tenedor en un cuenco. 5 Añade el zumo de lima, comino, sal y pimienta. Ajusta la textura al gusto (más suave o con trocitos). 6 Reparte los canónigos en la base de 4 boles. 7 Añade la carne especiada caliente, luego unas cucharadas de pico de gallo y el guacamole por encima. 8 Decora con más cilantro fresco.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.