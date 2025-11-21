recetas brillantes
Bowl con carne picada, pico de gallo y guacamole
Es una receta ideal para quienes buscan una comida completa y energética sin renunciar a ingredientes frescos y naturales
- Dificultad Fácil
- 15 - 30 min
- Almuerzo
Comenzamos una nueva semana con este bowl es una explosión de frescura, color y sabor que combina lo mejor de la cocina tex-mex con el formato saludable y equilibrado de los platos en bol. La carne picada especiada aporta el toque cálido y reconfortante, ... mientras que el pico de gallo y el guacamole equilibran el conjunto con notas cítricas, crujientes y cremosas. Es una receta ideal para quienes buscan una comida completa y energética sin renunciar a ingredientes frescos y naturales. Perfecto para el día a día o para sorprender con un plato lleno de vida y sabor.
Consejo para esta receta
Mientras se hace la carne, pica los tomates, la cebolla y el pimiento en cubitos pequeños. Mézclalos en un bol con el cilantro picado, zumo de lima y sal. Reserva.
Ingredientes
- Canónigos al gusto
- carne picada magra (ternera, pollo o pavo) 500 gr
- Especias al gusto: (1 cdita de comino, 1 cdita de pimentón dulce o picante, ½ cdita de ajo en polvo, ½ cdita de orégano. pimienta negra y una pizca de cayena y sal al gusto
- AOVE al gusto
- tomates maduros 4
- cebolla morada grande 1
- pimiento rojo o verde 1
- manojo pequeño de cilantro fresco picado 1
- Zumo de 1 lima o limón 1
- aguacates maduros 2
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Calienta el aceite en una sartén amplia. Añade la carne picada y dórala a fuego medio-alto. Incorpora todas las especias y mezcla bien para que se integren. Cocina hasta que esté jugosa y aromática.
-
2
Mientras se hace la carne, pica los tomates, la cebolla y el pimiento en cubitos pequeños.
-
3
Mézclalos en un bol con el cilantro picado, zumo de lima y sal. Reserva.
-
4
Machaca los aguacates con un tenedor en un cuenco.
-
5
Añade el zumo de lima, comino, sal y pimienta. Ajusta la textura al gusto (más suave o con trocitos).
-
6
Reparte los canónigos en la base de 4 boles.
-
7
Añade la carne especiada caliente, luego unas cucharadas de pico de gallo y el guacamole por encima.
-
8
Decora con más cilantro fresco.
