Bimi a la plancha con base de hummus de alubias blancas y pimentón

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

Comenzamos una semana más con une propuesta innovadora. El bimi nunca había brillado tanto: a la plancha, conserva su frescura y textura crujiente, mientras que el calor realza su sabor natural y ligeramente dulce. Pero lo que convierte este plato en algo especial es la base que lo acompaña: un hummus de alubias blancas con pimentón, suave y cremoso, que aporta un contrapunto ahumado y reconfortante. La combinación es sencilla, saludable y sorprendente, perfecta tanto para un entrante elegante como para un plato ligero lleno de carácter. Una receta que demuestra que con pocos ingredientes se puede lograr un resultado digno de un restaurante.

Consejo para esta receta

Lava los bimis y sécalos bien. Calienta una plancha o sartén amplia con un chorrito de AOVE y cocina los bimis a fuego medio-alto hasta que estén tiernos pero aún crujientes y ligeramente dorados.

Ingredientes bimis (broccolini) 600 gr

600 gr Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Sal en escamas o sal marina al gusto

al gusto Pimienta negra al gusto

al gusto Zumo de ½ limón (opcional)

Para el hummus de alubias blancas: alubias blancas cocidas 400 gr

400 gr diente de ajo pequeño 1

1 cucharadas de tahini 2

2 Zumo de 1 limón 1 limón

1 limón cucharadas de aceite de oliva virgen extra 4

4 cucharadita de comino molido 1

1 cucharadita de pimentón dulce 1

1 sal al gusto

al gusto Agua fría

cdas Aceite de Oliva Virgen Extra 3

3 Pimentón extra espolvoreado al gusto

al gusto Semillas de sésamo o piñones tostados al gusto

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Escurre y enjuaga bien las alubias blancas. En una turmix o robot de cocina, mezcla las alubias con el ajo, tahini, zumo de limón, comino, sal, pimentón y aceite de oliva.

Tritura hasta obtener una textura suave y cremosa. Si está demasiado espeso, añade agua fría poco a poco hasta lograr la textura deseada.

Ajusta de sal, limón o pimentón al gusto. Reserva en la nevera.

Lava los bimis y sécalos bien. Calienta una plancha o sartén amplia con un chorrito de AOVE y cocina los bimis a fuego medio-alto hasta que estén tiernos pero aún crujientes y ligeramente dorados. Añade sal, pimienta y un chorrito de limón si lo deseas.

Para emplatar, coloca una base generosa de hummus en cada plato y dispón los bimis encima del hummus. Añade un chorrito de AOVE, un espolvorea pimentón y los toppings opcionales.

