Azifa: Ensalada de lentejas de origen Etíope

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

En la gastronomía etíope, las lentejas son mucho más que un simple ingrediente: son símbolo de sabor, energía y tradición. La Azifa, una ensalada fresca y especiada a base de lentejas, lo demuestra con cada bocado. Sencilla pero vibrante, combina la cremosidad natural de las legumbres con el punto cítrico y aromático de las especias, dando como resultado un plato ligero, nutritivo y absolutamente adictivo. Perfecta para servir como entrante frío, guarnición o incluso plato principal en los días más cálidos, la Azifa es un viaje directo a la mesa etíope sin salir de tu cocina.

Consejo para esta receta

Con una varilla o tenedor, mezcla todo en un cuenco hasta emulsionar.

Ingredientes cda sopera mostaza Dijon 1

1 cda sopera mostaza antigua 1

1 Jugo de 1 limón 1

1 cucharada rasa de comino 1

1 cucharadas de AOVE 2-4

2-4 Lentejas cocidas 500 gr

500 gr Tomates cherry 250 gr

250 gr Cebolla morada 1

1 Jalapeños (si no toleras el picante, puedes cambiar por pimiento verde) 5-6

5-6 ramas de perejil fresco picado 4

Así se prepara esta receta:

Paso a paso Prepara el aliño mezclando las mostazas, el zumo de limón recién exprimido, el comino y las cucharadas de AOVE.

Con una varilla o tenedor, mezcla todo en un cuenco hasta emulsionar.

Escurre las lentejas cocidas y viértelas en un bol grande.

Añade los tomates cherry cortados por la mitad o en cuartos (según tamaño)

Incorpora la cebolla morada cortada en brunoise.

Agrega los jalapeños en rodajas (o pimiento verde si prefieres).

Salpimenta al gusto.

Pica perejil fresco y espolvorea sobre la ensalada.

Añade un chorrito de AOVE y termina con perejil fresco picado.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Más temas:

Recetas