Suscribete a
ABC Premium

recetas brillantes

Azifa: Ensalada de lentejas de origen Etíope

Perfecta para servir como entrante, guarnición o incluso plato principal en los días más cálidos

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 29 de septiembre al 5 de octubre)

Azifa: Ensalada de lentejas de origen Etíope
Azifa: Ensalada de lentejas de origen Etíope gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

En la gastronomía etíope, las lentejas son mucho más que un simple ingrediente: son símbolo de sabor, energía y tradición. La Azifa, una ensalada fresca y especiada a base de lentejas, lo demuestra con cada bocado. Sencilla pero vibrante, combina la cremosidad natural de las legumbres con el punto cítrico y aromático de las especias, dando como resultado un plato ligero, nutritivo y absolutamente adictivo. Perfecta para servir como entrante frío, guarnición o incluso plato principal en los días más cálidos, la Azifa es un viaje directo a la mesa etíope sin salir de tu cocina.

Consejo para esta receta

Con una varilla o tenedor, mezcla todo en un cuenco hasta emulsionar.

Ingredientes

  • cda sopera mostaza Dijon 1
  • cda sopera mostaza antigua 1
  • Jugo de 1 limón 1
  • cucharada rasa de comino 1
  • cucharadas de AOVE 2-4
  • Lentejas cocidas 500 gr
  • Tomates cherry 250 gr
  • Cebolla morada 1
  • Jalapeños (si no toleras el picante, puedes cambiar por pimiento verde) 5-6
  • ramas de perejil fresco picado 4

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  • Prepara el aliño mezclando las mostazas, el zumo de limón recién exprimido, el comino y las cucharadas de AOVE.

  • Con una varilla o tenedor, mezcla todo en un cuenco hasta emulsionar.

  • Escurre las lentejas cocidas y viértelas en un bol grande.

  • Añade los tomates cherry cortados por la mitad o en cuartos (según tamaño)

  • Incorpora la cebolla morada cortada en brunoise.

  • Agrega los jalapeños en rodajas (o pimiento verde si prefieres).

  • Salpimenta al gusto.

  • Pica perejil fresco y espolvorea sobre la ensalada.

  • Añade un chorrito de AOVE y termina con perejil fresco picado.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app