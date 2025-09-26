recetas brillantes
Azifa: Ensalada de lentejas de origen Etíope
Perfecta para servir como entrante, guarnición o incluso plato principal en los días más cálidos
En la gastronomía etíope, las lentejas son mucho más que un simple ingrediente: son símbolo de sabor, energía y tradición. La Azifa, una ensalada fresca y especiada a base de lentejas, lo demuestra con cada bocado. Sencilla pero vibrante, combina la cremosidad natural de las legumbres con el punto cítrico y aromático de las especias, dando como resultado un plato ligero, nutritivo y absolutamente adictivo. Perfecta para servir como entrante frío, guarnición o incluso plato principal en los días más cálidos, la Azifa es un viaje directo a la mesa etíope sin salir de tu cocina.
Ingredientes
- cda sopera mostaza Dijon 1
- cda sopera mostaza antigua 1
- Jugo de 1 limón 1
- cucharada rasa de comino 1
- cucharadas de AOVE 2-4
- Lentejas cocidas 500 gr
- Tomates cherry 250 gr
- Cebolla morada 1
- Jalapeños (si no toleras el picante, puedes cambiar por pimiento verde) 5-6
- ramas de perejil fresco picado 4
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
Prepara el aliño mezclando las mostazas, el zumo de limón recién exprimido, el comino y las cucharadas de AOVE.
-
Con una varilla o tenedor, mezcla todo en un cuenco hasta emulsionar.
-
Escurre las lentejas cocidas y viértelas en un bol grande.
-
Añade los tomates cherry cortados por la mitad o en cuartos (según tamaño)
-
Incorpora la cebolla morada cortada en brunoise.
-
Agrega los jalapeños en rodajas (o pimiento verde si prefieres).
-
Salpimenta al gusto.
-
Pica perejil fresco y espolvorea sobre la ensalada.
-
Añade un chorrito de AOVE y termina con perejil fresco picado.
