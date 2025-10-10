Un clásico reinventado con un toque saludable: arroz Brillante a la cubana con verduras y huevo. Una receta sencilla, colorida y equilibrada que combina la suavidad del arroz con la frescura de las verduras y la cremosidad del huevo, demostrando que comer bien puede ... ser tan fácil como delicioso.

Truco para esta receta

Pica finamente la cebolla y el ajo, y sofrielos en una sartén con un poco de aceite.

Ingredientes Arroz blanco Brillante 300 gr

300 gr Tomates 600 gr

600 gr Cebolla 1/2

1/2 Zanahoria 1

1 Calabacín 1

1 Pimiento verde 1/2

1/2 diente de ajo 1

1 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Sal y pimienta al gusto

al gusto Huevos 4

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Lava el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Cuece en abundante agua con sal hasta que esté en su punto (unos 12-15 min) 2 Escurre bien y reserva. 3 Preparar la salsa de tomate con verduras 4 Pica finamente la cebolla y el ajo, y sofrielos en una sartén con un poco de aceite. 5 Añade la zanahoria en daditos pequeños, el calabacín y el pimiento. Cocina 8-10 min a fuego medio, hasta que estén blandos. 6 Incorpora el tomate triturado o rallado, sal y pimienta. Añade especias al gusto: orégano, laurel, tomillo… 7 Deja cocinar a fuego medio-bajo 20 min, removiendo de vez en cuando. Tritura la salsa si se quiere más fina, o déjala con los trocitos de verdura. 8 Calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y casca los huevos y cocinalos a la plancha. 9 Ya se puede montar nuestro plato: coloca una cama de arroz blanco en cada plato, cubre con la salsa de tomate casera con verduras y coronalo con el huevo a la plancha.

