recetas brillantes
Arroz Brillante a la cubana con verduras y huevo
Arroz Brillante Sabroz es un arroz 100% natural, una variedad exclusiva de arroz
Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 13 al 19 de octubre)
- Dificultad Medio
- 0 - 15 min
- Almuerzo
Sevilla
Un clásico reinventado con un toque saludable: arroz Brillante a la cubana con verduras y huevo. Una receta sencilla, colorida y equilibrada que combina la suavidad del arroz con la frescura de las verduras y la cremosidad del huevo, demostrando que comer bien puede ... ser tan fácil como delicioso.
Truco para esta receta
Pica finamente la cebolla y el ajo, y sofrielos en una sartén con un poco de aceite.
Ingredientes
- Arroz blanco Brillante 300 gr
- Tomates 600 gr
- Cebolla 1/2
- Zanahoria 1
- Calabacín 1
- Pimiento verde 1/2
- diente de ajo 1
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Sal y pimienta al gusto
- Huevos 4
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Lava el arroz bajo el grifo hasta que el agua salga clara. Cuece en abundante agua con sal hasta que esté en su punto (unos 12-15 min)
-
2
Escurre bien y reserva.
-
3
Preparar la salsa de tomate con verduras
-
4
Pica finamente la cebolla y el ajo, y sofrielos en una sartén con un poco de aceite.
-
5
Añade la zanahoria en daditos pequeños, el calabacín y el pimiento. Cocina 8-10 min a fuego medio, hasta que estén blandos.
-
6
Incorpora el tomate triturado o rallado, sal y pimienta. Añade especias al gusto: orégano, laurel, tomillo…
-
7
Deja cocinar a fuego medio-bajo 20 min, removiendo de vez en cuando. Tritura la salsa si se quiere más fina, o déjala con los trocitos de verdura.
-
8
Calienta una sartén antiadherente con unas gotas de aceite y casca los huevos y cocinalos a la plancha.
-
9
Ya se puede montar nuestro plato: coloca una cama de arroz blanco en cada plato, cubre con la salsa de tomate casera con verduras y coronalo con el huevo a la plancha.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete