Suscribete a
ABC Premium
Última hora
Muere un niño de 13 años en un accidente con un patinete en El Saucejo

recetas brillantes

Albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante

Estas albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante son un ejemplo perfecto de que se pueden aprovechar los ingredientes

Menú semanal saludable elaborado por nuestra nutricionista (del 6 al 12 de octubre)

Albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante
Albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 30 - 60 min
  • Almuerzo
Belén Candau

Belén Candau

Sevilla

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aprovechar restos de comida puede ser la mejor excusa para crear platos sorprendentes. Estas albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante son un ejemplo perfecto de que se pueden aprovechar los ingredientes, dando como resultado una receta sabrosa, nutritiva y sostenible que convierte ingredientes del día anterior en una propuesta casera llena de color, sabor y equilibrio.

Truco para esta receta

Tritura hasta obtener una crema espesa, ajustando la textura con agua o caldo de verduras.

Ingredientes

  • carne picada (pollo, ternera, cerdo o mezcla) 500 gr
  • huevo 1
  • cucharadas de pan integral rallado 2
  • diente de ajo picado 1
  • cucharada de perejil fresco picado 1
  • Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto
  • Para la crema de zanahoria (o uso de sobras): zanahorias 5
  • alubias blancas o judiones cocidos (en conserva reservando un poco de su líquido) 400 gr
  • cucharada de pimentón ahumado 1
  • cucharada de comino molido 1
  • cucharaditas de cúrcuma molida 2
  • Zumo de 1/2 limón
  • cucharadas de tahini 2
  • diente de ajo 1
  • pizca de sésamo tostado al gusto
  • Aceite de oliva virgen extra al gusto
  • Para acompañar: vasitos de Brillante integral 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso

  1. 1

    Mezcla la carne con el huevo, pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta. Forma bolitas del tamaño de una nuez y dóralas en una sartén amplia con aceite de oliva hasta que estén selladas por fuera. Resérvalas.

  2. 2

    Prepara la crema de zanahoria (si no usas sobras)

  3. 3

    Precalienta el horno a 200 °C. Lava y corta las zanahorias, colócalas en una bandeja con especias (pimentón, comino, cúrcuma, pimienta), sal y aceite de oliva. Cubre y hornea unos 20 minutos. Reserva el jugo que suelten.

  4. 4

    Pasa las zanahorias asadas a la batidora, añade jugo de limón, un diente de ajo, una cucharada de tahini y un poco más de aceite. Tritura hasta obtener una crema espesa, ajustando la textura con agua o caldo de verduras.

  5. 5

    Sirve la crema y termina con el jugo reservado para potenciar el sabor.

  6. 6

    Pero si tienes crema de zanahoria de otro día, simplemente caliéntala.

  7. 7

    Cocina las albóndigas en la crema

  8. 8

    Añade las albóndigas ya doradas a la crema caliente.

  9. 9

    Cocina a fuego suave 10 minutos para que terminen de hacerse dentro de la salsa.

  10. 10

    Mientras, calienta los vasitos de arroz integral 1 minuto en el microondas

  11. 11

    Coloca una base de arroz integral en cada plato.

  12. 12

    Añade las albóndigas con la crema de zanahoria por encima.

Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.

Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app