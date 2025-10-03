recetas brillantes
Albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante
Estas albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante son un ejemplo perfecto de que se pueden aprovechar los ingredientes
- Dificultad Fácil
- 30 - 60 min
- Almuerzo
Sevilla
Aprovechar restos de comida puede ser la mejor excusa para crear platos sorprendentes. Estas albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante son un ejemplo perfecto de que se pueden aprovechar los ingredientes, dando como resultado una receta sabrosa, nutritiva y sostenible que convierte ingredientes del día anterior en una propuesta casera llena de color, sabor y equilibrio.
Truco para esta receta
Tritura hasta obtener una crema espesa, ajustando la textura con agua o caldo de verduras.
Ingredientes
- carne picada (pollo, ternera, cerdo o mezcla) 500 gr
- huevo 1
- cucharadas de pan integral rallado 2
- diente de ajo picado 1
- cucharada de perejil fresco picado 1
- Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto
- Para la crema de zanahoria (o uso de sobras): zanahorias 5
- alubias blancas o judiones cocidos (en conserva reservando un poco de su líquido) 400 gr
- cucharada de pimentón ahumado 1
- cucharada de comino molido 1
- cucharaditas de cúrcuma molida 2
- Zumo de 1/2 limón
- cucharadas de tahini 2
- diente de ajo 1
- pizca de sésamo tostado al gusto
- Aceite de oliva virgen extra al gusto
- Para acompañar: vasitos de Brillante integral 2
Así se prepara esta receta:
Paso a paso
-
1
Mezcla la carne con el huevo, pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta. Forma bolitas del tamaño de una nuez y dóralas en una sartén amplia con aceite de oliva hasta que estén selladas por fuera. Resérvalas.
-
2
Prepara la crema de zanahoria (si no usas sobras)
-
3
Precalienta el horno a 200 °C. Lava y corta las zanahorias, colócalas en una bandeja con especias (pimentón, comino, cúrcuma, pimienta), sal y aceite de oliva. Cubre y hornea unos 20 minutos. Reserva el jugo que suelten.
-
4
Pasa las zanahorias asadas a la batidora, añade jugo de limón, un diente de ajo, una cucharada de tahini y un poco más de aceite. Tritura hasta obtener una crema espesa, ajustando la textura con agua o caldo de verduras.
-
5
Sirve la crema y termina con el jugo reservado para potenciar el sabor.
-
6
Pero si tienes crema de zanahoria de otro día, simplemente caliéntala.
-
7
Cocina las albóndigas en la crema
-
8
Añade las albóndigas ya doradas a la crema caliente.
-
9
Cocina a fuego suave 10 minutos para que terminen de hacerse dentro de la salsa.
-
10
Mientras, calienta los vasitos de arroz integral 1 minuto en el microondas
-
11
Coloca una base de arroz integral en cada plato.
-
12
Añade las albóndigas con la crema de zanahoria por encima.
Prueba a hacer esta receta y compártela en tus redes sociales con el hashtag #RecetasBrillantes.
Para conocer más recetas como esta, consulta el menú semanal en Gurmé.
