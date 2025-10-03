Esta funcionalidad es sólo para registrados

Aprovechar restos de comida puede ser la mejor excusa para crear platos sorprendentes. Estas albóndigas con sobras de crema de zanahoria y arroz integral Brillante son un ejemplo perfecto de que se pueden aprovechar los ingredientes, dando como resultado una receta sabrosa, nutritiva y sostenible que convierte ingredientes del día anterior en una propuesta casera llena de color, sabor y equilibrio.

Truco para esta receta

Tritura hasta obtener una crema espesa, ajustando la textura con agua o caldo de verduras.

Ingredientes carne picada (pollo, ternera, cerdo o mezcla) 500 gr

500 gr huevo 1

1 cucharadas de pan integral rallado 2

2 diente de ajo picado 1

1 cucharada de perejil fresco picado 1

1 Aceite de oliva, sal y pimienta al gusto

al gusto Para la crema de zanahoria (o uso de sobras): zanahorias 5

5 alubias blancas o judiones cocidos (en conserva reservando un poco de su líquido) 400 gr

400 gr cucharada de pimentón ahumado 1

1 cucharada de comino molido 1

1 cucharaditas de cúrcuma molida 2

2 Zumo de 1/2 limón

cucharadas de tahini 2

2 diente de ajo 1

1 pizca de sésamo tostado al gusto

al gusto Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Para acompañar: vasitos de Brillante integral 2

Así se prepara esta receta:

Paso a paso 1 Mezcla la carne con el huevo, pan rallado, ajo, perejil, sal y pimienta. Forma bolitas del tamaño de una nuez y dóralas en una sartén amplia con aceite de oliva hasta que estén selladas por fuera. Resérvalas. 2 Prepara la crema de zanahoria (si no usas sobras) 3 Precalienta el horno a 200 °C. Lava y corta las zanahorias, colócalas en una bandeja con especias (pimentón, comino, cúrcuma, pimienta), sal y aceite de oliva. Cubre y hornea unos 20 minutos. Reserva el jugo que suelten. 4 Pasa las zanahorias asadas a la batidora, añade jugo de limón, un diente de ajo, una cucharada de tahini y un poco más de aceite. Tritura hasta obtener una crema espesa, ajustando la textura con agua o caldo de verduras. 5 Sirve la crema y termina con el jugo reservado para potenciar el sabor. 6 Pero si tienes crema de zanahoria de otro día, simplemente caliéntala. 7 Cocina las albóndigas en la crema 8 Añade las albóndigas ya doradas a la crema caliente. 9 Cocina a fuego suave 10 minutos para que terminen de hacerse dentro de la salsa. 10 Mientras, calienta los vasitos de arroz integral 1 minuto en el microondas 11 Coloca una base de arroz integral en cada plato. 12 Añade las albóndigas con la crema de zanahoria por encima.

