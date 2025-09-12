Este revuelto es un plato muy nutritivo y equilibrado

Esta receta con berenjena, huevos y queso es una cena tan fácil que también encantará a los niños Rápida, sabrosa, saludable y sin complicaciones: la solución perfecta para las cenas entre semana

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

Barato

Cuando llega la hora de la cena y el cansancio aprieta, lo que más se agradece es una receta de cena que sea fácil, rápida y que guste a todos. Y si además es nutritiva y ligera, mejor todavía. Esta propuesta con berenjena, huevos y queso lo tiene todo: ingredientes básicos, sabor reconfortante y un resultado que incluso los más pequeños devoran sin protestar.

Funciona como un revuelto, una tortilla abierta o una especie de pastel de sartén, según cómo la prepares. La clave está en la combinación: la berenjena salteada aporta textura, el huevo da cuerpo y el queso fundido lo convierte todo en un bocado irresistible. Ideal para cenas sin complicaciones, para aprovechar verduras que tienes en la nevera o simplemente para comer bien sin pensar demasiado.

Así lo cocinamos

Ingredientes Berenjena 1

1 Huevos 3

3 Queso rallado 80 g

80 g Cebolla 1/2

1/2 Ajo ½ diente

½ diente Aceite de oliva virgen extra

Sal Al gusto

Al gusto Pimienta Al gusto

Al gusto Orégano o albahaca seca

Para preparar esta receta, empieza lavando bien la berenjena y cortándola en cubitos pequeños. Si quieres suavizar su sabor, puedes dejarla reposar con sal durante unos 15 minutos y luego enjuagarla bien.

En una sartén con un poco de aceite de oliva, saltea el ajo picado y la cebolla hasta que estén dorados. Añade la berenjena y cocínala a fuego medio, removiendo de vez en cuando, hasta que esté bien tierna, lo que suele tardar unos 10-12 minutos.

Mientras tanto, bate los huevos en un bol con sal, pimienta y las hierbas que más te gusten. Cuando la berenjena esté lista, incorpora los huevos batidos a la sartén junto con el queso rallado. Remueve suavemente con una espátula mientras los huevos cuajan, como si hicieras un revuelto, y cocina hasta que estén hechos pero aún jugosos.

Sirve el plato caliente, recién hecho. Puedes acompañarlo con una rebanada de pan integral o una ensalada verde para tener una cena completa y equilibrada.

Trucos y consejos

Puedes adaptar la receta con lo que tengas: añade pimientos, calabacín, espinacas o restos de carne o tofu si quieres hacerlo más completo.

Si prefieres una versión más compacta, reserva el queso para el final, vierte la mezcla en una fuente y gratina 5-10 minutos en el horno para que se funda el queso y se dore la superficie.

Ideal para el batch cooking: puedes dejar la berenjena cocinada con antelación y solo añadir huevo y queso en el momento de cenar.

Es una buena manera de introducir verduras a los niños sin tener que esconderlas.

Información nutricional

Esta receta es un ejemplo de cena completa y equilibrada: contiene proteínas de calidad, grasas saludables y fibra vegetal, con un perfil calórico moderado y gran poder saciante. La berenjena aporta antioxidantes y muy pocas calorías; el huevo suma proteína de alta calidad, y el queso, además de sabor, proporciona calcio y vitaminas del grupo B.

¿Una cena sencilla, sabrosa y que te hace quedar bien con toda la familia? Aquí la tienes. ¡Y lista en menos de 30 minutos! Y si quieres más ideas para cocinar esta verdura, toma nota de nuestras 20 recetas con berenjenas.

Valor nutricional Energía 125 kcal Grasas 9 g Proteínas 6 g Carbohidratos 4 g