La paella mixta es una de las versiones más populares de este emblemático plato valenciano. Combina lo mejor del mar —gambas, cigalas, calamares— con los sabores intensos de la tierra —pollo, verduras y un buen sofrito—. Su secreto está en la cocción del Arroz Brillante Sabroz ... , que debe absorber todos los matices del caldo y de los ingredientes, logrando una textura suelta y un sabor profundo. Ideal para compartir, esta paella representa la esencia de la cocina tradicional española: sencilla, equilibrada y llena de color.

Consejo para esta receta

Al finalizar la cocción, es recomendable cubrir la paella con un paño limpio o papel de cocina y dejarla reposar unos tres minutos antes de servir. Este breve tiempo de reposo es clave para que el arroz termine de asentarse y adquiera una textura suelta, con los granos perfectamente cocidos y separados.

Ingredientes Arroz Brillante Sabroz 300 gr

300 gr pollo en trozos pequeños 400 gr

400 gr gambas 8

8 cigalas grandes 4

4 mejillones frescos 12

12 calamares troceados 200 gr

200 gr tomate triturado 100 gr

100 gr una cucharada de pimentón dulce 1

1 hebras de azafrán o colorante alimentario 1

1 ajo picado 1

1 AOVE y sal al gusto

Así se prepara paso a paso

1. Calentamos el aceite en la paellera y, una vez caliente, añadimos las gambas y las cigalas para marcarlas durante un minuto. Las retiramos y reservamos. Incorporamos el pollo troceado y lo doramos poco a poco, removiendo de vez en cuando para que quede uniforme.

2. A continuación, añadimos los calamares y los salteamos junto al pollo durante tres o cuatro minutos. Cuando comiencen a tomar color, agregamos las verduras y el tomate, dejando que se sofrían hasta que todo quede bien integrado.

3. Añadimos el ajo picado y el pimentón, removemos rápidamente para que no se quemen y vertemos el caldo de pescado caliente.

4. Dejamos que el conjunto hierva unos minutos antes de incorporar el arroz y el colorante (o el azafrán).

5. Cocinamos la paella durante unos 20 minutos, controlando que el grano quede en su punto. Una vez lista, retiramos del fuego, dejamos reposar unos instantes y servimos.

Información nutricional

La paella mixta es un plato completo y equilibrado gracias a la combinación de cereales, proteínas y verduras. El arroz aporta hidratos de carbono complejos que proporcionan energía sostenida, mientras que el pollo y el marisco contribuyen con proteínas de alta calidad y bajo contenido en grasa. En su conjunto, se trata de una receta ligera en grasas y adecuada para todas las edades, siempre que se mantenga una proporción equilibrada de ingredientes y se cocine con moderación de aceite. Si se completa el menú con una ensalada variada y una pieza de fruta fresca, el resultado será una comida saludable y nutricionalmente equilibrada.

