Así se prepara esta receta de paella mixta

Ideal para compartir, esta paella representa la esencia de la cocina tradicional española: sencilla, equilibrada y llena de color

Paella mixta
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo

Gurmé

Sevilla

La paella mixta es una de las versiones más populares de este emblemático plato valenciano. Combina lo mejor del mar —gambas, cigalas, calamares— con los sabores intensos de la tierra —pollo, verduras y un buen sofrito—. Su secreto está en la cocción del Arroz Brillante Sabroz ... , que debe absorber todos los matices del caldo y de los ingredientes, logrando una textura suelta y un sabor profundo. Ideal para compartir, esta paella representa la esencia de la cocina tradicional española: sencilla, equilibrada y llena de color.

