Así se prepara esta ensalada de pasta con aguacate

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

La ensalada de pasta es un clásico versátil y refrescante, perfecta para los días de calor o como plato único en una comida ligera. En esta versión utilizamos los casarecce de Garofalo, una pasta de origen italiano con forma retorcida que atrapa mejor los sabores y aporta una textura deliciosa. El aguacate, como ingrediente protagonista, suma cremosidad natural y un punto saludable que convierte este plato en una opción equilibrada y muy completa.

Consejo para esta receta

Ingredientes Casarecce Garofalo 250 gr

250 gr Aguacate maduro 1

1 Tomates cherry Al gusto

Al gusto Albahaca Al gusto

Paso a paso

1. Hierve abundante agua con sal y cocina los casarecce de Garofalo hasta que queden al dente. Una vez listos, escúrrelos y enfríalos bajo un chorro de agua para detener la cocción y mantener la textura firme.

2. Corta los aguacates maduros en cubos y rocíalos con un poco de jugo de limón para evitar que se oxiden y mantener su color vivo.

3. Añade otros ingredientes frescos y crujientes, como tomates cherry partidos por la mitad, pepino en rodajas finas y cebolla morada en tiras suaves. Puedes incorporar también unas hojas de rúcula o espinaca baby para aportar un toque verde adicional.

4. Prepara un aliño sencillo con aceite de oliva virgen extra, un poco de mostaza suave, jugo de limón y una pizca de sal y pimienta. Emulsiona bien hasta obtener una textura homogénea.

5. Mezcla los casarecce con el aguacate y las verduras frescas en un bol grande. Vierte el aliño por encima y remueve con cuidado para que todo se impregne sin romper el aguacate.

6. Sirve la ensalada fresca, decorando con unas semillas de sésamo o pipas de calabaza para añadir un contraste crujiente.

Información nutricional

Esta ensalada es un plato equilibrado que combina hidratos de carbono complejos procedentes de la pasta con grasas saludables del aguacate y el aceite de oliva. Aporta fibra gracias a las verduras frescas, lo que favorece la digestión y la saciedad. Contiene proteínas vegetales, especialmente si se añaden semillas o frutos secos al final, y es una fuente rica en vitaminas antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E. Además, el aguacate ofrece minerales importantes como el potasio, mientras que la pasta de trigo duro proporciona energía sostenida, ideal para mantener la vitalidad a lo largo del día.

Para conocer más recetas de Garofalo visita su página web donde ofrecen variedad de opciones.

