Así se prepara este cremoso de arroz con leche, sopa de chocolate y arroz inflado

Una reinterpretación moderna de un clásico. La crema de arroz con leche se une a una intensa sopa de chocolate negro y al toque crujiente del arroz inflado, creando un juego de texturas y sabores que encantará a los paladares más golosos. Con el Arroz Especial Postres SOS, la cremosidad y el punto exacto de cocción están garantizados, logrando un postre que combina tradición y sofisticación en una misma cucharada.

Consejo para esta receta

El secreto de una crema de arroz con leche perfecta está en la paciencia. El arroz debe cocerse lentamente para liberar su almidón y alcanzar una textura aterciopelada. Usa una cáscara de limón o una vaina de vainilla para aromatizar la leche sin saturar el sabor. A la hora de emplatar, sirve la sopa de chocolate tibia para que contraste con la frescura de la crema y resalte su dulzura natural.

Paso a paso

1. En un cazo, calienta leche entera con una tira de cáscara de limón y una rama de canela. Cuando comience a hervir, añade el Arroz Especial Postres SOS y reduce el fuego. Cocina lentamente, removiendo con frecuencia hasta que el arroz esté tierno y la mezcla adquiera una textura cremosa. Retira la canela y el limón, incorpora un poco de azúcar y mezcla bien.

2. En otro recipiente, calienta nata y viértela sobre chocolate negro troceado. Remueve hasta obtener una crema fluida y brillante. Puedes añadir una pizca de sal o un toque de licor (como Cointreau o ron) para intensificar el sabor.

3. Si no tienes arroz inflado comercial, extiende granos de arroz cocido sobre una bandeja y hornéalos a baja temperatura hasta que se sequen. Luego, fríelos brevemente en aceite caliente hasta que se inflen y queden ligeros y crujientes.

4. Sirve una base de crema de arroz con leche en un cuenco o vaso. Añade por encima un poco de sopa de chocolate, dejando que caiga en forma de hilo o capa fina. Corona con el arroz inflado y, si deseas, una pizca de cacao o ralladura de naranja para realzar los aromas.

Información nutricional

Este postre combina la suavidad del arroz con leche, fuente de energía de liberación gradual, con los antioxidantes naturales del chocolate negro y las grasas saludables del arroz inflado preparado en aceite. Su equilibrio entre dulzura y cremosidad lo convierte en una opción ideal para cerrar una comida con un toque reconfortante. El uso del Arroz Especial Postres SOS garantiza una textura fina y homogénea, perfecta para quienes buscan un postre tradicional con un acabado de alta cocina.

Para conocer más recetas de SOS visita su página web donde ofrecen variedad de opciones.

