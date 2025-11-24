Así se prepara este arroz con lacón y fruta

Hay recetas que huelen a hogar nada más empezar a prepararse, y este arroz con lacón y frutas es una de ellas. Una mezcla deliciosa entre lo salado y lo dulce que convierte un plato humilde en algo especial. Gracias al arroz Brillante, que ... siempre queda en su punto, esta propuesta consigue una textura perfecta y un sabor que conquista desde la primera cucharada. Ideal para un almuerzo reconfortante o para sorprender en una comida familiar sin complicarse demasiado.

Consejo para esta receta

Para potenciar el contraste de sabores, saltea ligeramente la fruta antes de incorporarla al arroz. De esta forma, carameliza y aporta un aroma más intenso que combina de maravilla con el lacón.

Ingredientes Arroz Brillante 400 gr

400 gr Lacón 200 gr

200 gr Fruta a elegir al gusto (150 gr aprox)

al gusto (150 gr aprox) AOVE y sal al gusto

al gusto Ajo y cebolla 200 gr para sofrito

.

Así se prepara esta receta

1. Calienta un chorrito de aceite de oliva en una cazuela amplia. Añade cebolla y un poco de ajo picado y sofríe lentamente hasta que queden tiernos y transparentes. Esta base aromática será el alma del plato.

2. Agrega el lacón troceado y saltéalo hasta que tome color. Su sabor ahumado impregnará el sofrito y dará profundidad al arroz.

3. Incorpora el arroz Brillante y mezcla bien para que se impregne del fondo. Este tipo de arroz mantiene los granos sueltos y con textura firme, perfecto para esta receta.

4. Vierte caldo caliente —de verduras o de carne— hasta cubrir generosamente el arroz. Remueve una vez y deja que el conjunto se cocine a fuego tranquilo.

5. Mientras el arroz se cocina, saltea en una sartén los dados de manzana y de pera con una pizca de mantequilla y un toque de canela o pimienta. Cuando el arroz esté casi en su punto, incorpora la fruta y mezcla suavemente para no romper los granos.

6. Apaga el fuego y deja reposar unos minutos tapado. El arroz absorberá los aromas de la fruta y el lacón, logrando un equilibrio delicioso. Sírvelo caliente y, si deseas un toque extra, añade unas hebras de hierbabuena fresca por encima.

Información nutricional

Este plato es un equilibrio sabroso entre energía y nutrientes. El arroz aporta hidratos que dan vitalidad y ayudan a mantenernos saciados durante más tiempo. El lacón suma proteínas y un sabor ahumado característico, perfecto para quienes buscan una comida completa. La fruta, por su parte, introduce fibra natural y ese toque fresco y dulce que aligera el conjunto, además de contribuir con vitaminas que favorecen el bienestar general. El resultado es un plato reconfortante, nutritivo y sorprendentemente equilibrado, ideal para disfrutar sin remordimientos.

