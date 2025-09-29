Así se prepara este arroz con hongos y chipirones

El arroz SOS Especial Risotto se convierte en el nexo perfecto entre dos mundos: el mar y el campo. La propuesta de hoy une chipirones frescos y hongos de temporada en una receta cremosa y llena de matices, ideal para quienes disfrutan de la cocina mediterránea con un toque sofisticado.

Truco para esta receta

Si quieres potenciar el sabor de los hongos, rehógalos primero en una sartén aparte sin aceite, solo con un poco de sal. De esta forma perderán el exceso de agua y concentrarán su aroma antes de incorporarlos al arroz.

Ingredientes Arroz SOS 400 gr

400 gr Chipirones 200 gr

200 gr Hongos 150 gr

150 gr Caldo de pollo 1 l

1 l Ajo, cebolla y pimiento verde 1 de cada

1 de cada Perejil fresco y sal al gusto

.

Paso a paso

1. En una paellera o cazuela, sofríe cebolla, ajo y pimiento en aceite de oliva hasta que estén bien pochados.

2. Añade los hongos limpios y laminados. Saltéalos a fuego medio para que liberen su aroma y textura carnosa.

3. Agrega los chipirones troceados y dora ligeramente, cuidando de que no se resequen.

4. Incorpora el arroz SOS y remueve un par de minutos para que absorba los sabores del sofrito y del marisco.

5. Añade caldo de pescado o de marisco caliente poco a poco, manteniendo un hervor constante. Cocina hasta que el arroz esté en su punto, jugoso y meloso.

6. Deja reposar un par de minutos antes de servir. Decora con perejil fresco o un toque de limón rallado.

Información nutricional

Este plato ofrece un equilibrio entre proteínas marinas de alta calidad, procedentes de los chipirones; minerales y antioxidantes, presentes en los hongos; e hidratos de carbono de absorción lenta, aportados por el arroz. El resultado es una comida completa, que aporta energía sostenida y nutrientes esenciales, manteniendo la ligereza propia de la cocina mediterránea.

