Así se prepara este arroz con codornices y champiñones

Entre los guisos de caza más apreciados, el arroz con codornices y champiñones destaca por su equilibrio entre rusticidad y refinamiento. Este plato, de raíces rurales, combina el sabor profundo de la carne de codorniz con la suavidad de los champiñones y el aroma del ... arroz cocinado lentamente. El resultado es un guiso meloso, reconfortante y lleno de matices, ideal para disfrutar en otoño o en cualquier comida especial en familia.

Consejo para esta receta

El secreto está en usar un buen caldo de ave o de verduras y no tener prisa durante la cocción. Las codornices deben guisarse con mimo para que su carne quede jugosa. Si se dispone de setas silvestres en lugar de champiñones, el resultado será aún más aromático y profundo.

Ingredientes Arroz Brillante Sabroz 300 gr

300 gr Codorniz 1

1 Champiñones 150 gr

150 gr Caldo de pollo/carne 1 l

1 l Pimientos 2

2 Tomate rallado 200 gr

200 gr AOVE y sal al gusto

.

Así se prepara esta receta

1. Se limpian bien las codornices, retirando cualquier resto de plumas, y se salpimentan al gusto. En una cazuela amplia, se doran en aceite de oliva hasta que adquieran un tono dorado por todos los lados. Se retiran y se reservan.

2. En el mismo aceite, se añade cebolla picada y un diente de ajo, dejándolos pochar lentamente hasta que estén tiernos. Luego se incorporan pimientos y tomate rallado, cocinando todo hasta obtener una base espesa y aromática.

3. Se agregan los champiñones limpios y troceados, rehogándolos unos minutos para que suelten su jugo y se integren en el sofrito.

4. Se añade el arroz y se mezcla bien para que absorba los sabores del guiso. A continuación, se reincorporan las codornices y se vierte el caldo caliente poco a poco, removiendo suavemente. Se deja cocinar a fuego medio hasta que el arroz esté en su punto y la carne tierna.

5. Una vez listo, se deja reposar unos minutos antes de servir. Un toque final de perejil fresco o un chorrito de aceite de oliva realzará el sabor.

Información nutricional

El arroz con codornices y champiñones es un plato completo y equilibrado, que combina proteínas magras, hidratos de carbono de absorción lenta y un bajo contenido en grasa. La carne de codorniz es rica en hierro y vitaminas del grupo B, mientras que los champiñones aportan fibra, minerales y antioxidantes naturales. Al elaborarse con aceite de oliva, el plato mantiene un perfil saludable y mediterráneo.

Para conocer más recetas de Brillante puedes visitar su página web donde ofrecen variedad de opciones.