Hay platos que enamoran a la primera cucharada, y este es uno de ellos. Los Penne Garofalo, con su textura firme y ese punto gourmet que distingue a la marca, se combinan aquí con la suavidad del salmón y una salsa cremosa que reconforta ... incluso en el día más ajetreado. Una receta fácil, elegante y sorprendentemente equilibrada, perfecta tanto para una cena especial como para un capricho entre semana.

Consejo para esta receta

Para que el plato quede realmente memorable, cocina la pasta siempre un poco menos y termina su cocción directamente en la salsa. Los Penne Garofalo están diseñados para absorber matices sin perder su firmeza, lo que te permitirá obtener un resultado profesional sin esfuerzo.

Ingredientes Penne Garofalo 300 gr

300 gr Lomo de salmón 1

1 Nata para cocinar 250 ml

250 ml Sal y pimienta al gusto

.

Paso a paso

1. Pica la cebolla finamente y sofríela en una sartén con un chorrito de aceite de oliva hasta que quede tierna y aromática. Este será el fondo que realzará la suavidad del salmón.

2. Incorpora el salmón, ya sea fresco en dados o ahumado en tiras. Cocínalo a fuego suave para que se deshaga ligeramente y libere todo su sabor sin secarse.

3. Vierte la nata y remueve hasta que la mezcla quede homogénea. Deja que la salsa tome cuerpo mientras se impregna del salmón y la cebolla. Añade sal, pimienta y una pizca de ralladura de limón para darle un toque fresco.

4. Hierve la pasta en abundante agua con sal. Gracias a su calidad y corte, los Penne Garofalo mantendrán una textura firme que combina a la perfección con la salsa. Cuando estén listos, escúrrelos sin aclararlos.

5. Vierte los penne de Garofalo sobre la salsa de salmón y mezcla delicadamente hasta que cada pieza quede envuelta en cremosidad. Si lo deseas, añade una cucharada del agua de cocción para conseguir una textura aún más sedosa.

6. Completa el plato con eneldo o perejil fresco y una nube de parmesano si eres amante de los sabores intensos. Sirve de inmediato para disfrutarlo en todo su esplendor.

Información nutricional

Este plato aporta una combinación equilibrada de energía procedente de la pasta, proteínas de alta calidad del salmón y grasas suaves de la nata. La ralladura de limón y las hierbas frescas añaden antioxidantes naturales, mientras que el parmesano ofrece un extra de sabor y nutrientes. Es una receta completa, saciante y perfecta para disfrutar con moderación dentro de una dieta equilibrada.

