Penne con rúcula y salchicha paso a paso

Cuando el día va a toda prisa pero no quieres renunciar a comer bien, esta receta de penne Garofalo con rúcula y salchicha es la solución perfecta. Sencilla, sabrosa y lista en un suspiro, combina la intensidad de la salchicha con el frescor ligeramente ... amargo de la rúcula y la textura impecable de la pasta Garofalo, que siempre mantiene ese punto firme tan característico. Un plato que huele a cocina italiana auténtica, ideal para una comida improvisada o una cena con estilo sin complicarte la vida.

Consejo para esta receta

Antes de mezclar la pasta con el resto de ingredientes, guarda un pequeño chorrito del agua de cocción, te ayudará a unir la salsa con los penne y a conseguir una textura más sedosa y envolvente.

Ingredientes Penne de Garofalo 300 gr

300 gr Salchicha 200 gr

200 gr Rúcula al gusto

al gusto AOVE y sal al gusto

Así se prepara esta receta

1. Retira la piel de la salchicha y desmenúzala. Caliéntala en una sartén amplia con un hilo de aceite hasta que se dore bien. Ese punto tostado es clave para lograr un sabor profundo y ligeramente caramelizado.

2. Añade un poco de ajo picado y deja que libere su fragancia sin que llegue a quemarse. Incorpora después un toque de vino blanco y deja que se evapore lentamente, concentrando los aromas.

3. Mientras tanto, cocina los penne en abundante agua con sal. La pasta Garofalo mantiene su textura firme incluso con salsas contundentes, por lo que es perfecta para este tipo de recetas. Cuando esté en su punto, escúrrela reservando un poco del agua.

4. Incorpora la pasta directamente a la sartén con la salchicha. Añade el agua de cocción que reservaste y mezcla a fuego suave hasta que todo se integre.

5. Apaga el fuego y añade la rúcula fresca. Su hoja tierna se marchita ligeramente con el calor de la pasta, aportando un contraste delicioso entre lo crujiente, lo herbáceo y lo salado.

6. Sirve los penne bien calientes. Si te apetece un plus de sabor, añade unas virutas de queso curado o un chorrito de aceite de oliva de buena calidad.

Información nutricional

Este plato ofrece un equilibrio natural entre energía y saciedad gracias a los hidratos presentes en la pasta. La salchicha aporta proteínas y un perfil aromático que convierte un plato sencillo en algo más robusto y lleno de carácter. La rúcula añade fibra vegetal y un toque fresco que aligera cada bocado, además de vitaminas que contribuyen al bienestar general. En conjunto, se trata de una receta reconfortante, equilibrada y con un punto gourmet ideal para cualquier día de la semana.

