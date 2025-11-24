Suscribete a
Penne con rúcula y salchicha paso a paso

Un plato que huele a cocina italiana auténtica, ideal para una comida improvisada o una cena con estilo sin complicarte la vida

Penne con rúcula y salchicha
Penne con rúcula y salchicha garofalo
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo

Gurmé

Sevilla

Cuando el día va a toda prisa pero no quieres renunciar a comer bien, esta receta de penne Garofalo con rúcula y salchicha es la solución perfecta. Sencilla, sabrosa y lista en un suspiro, combina la intensidad de la salchicha con el frescor ligeramente ... amargo de la rúcula y la textura impecable de la pasta Garofalo, que siempre mantiene ese punto firme tan característico. Un plato que huele a cocina italiana auténtica, ideal para una comida improvisada o una cena con estilo sin complicarte la vida.

