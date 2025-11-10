Suscribete a
Mezzelune de prosciutto con pesto de nueces paso a paso

Una receta ideal para una cena especial o para quienes buscan disfrutar de la pasta con un toque diferente, elegante y reconfortante

Los dos mejores ingredientes de la ciudad de Parma, orgullo del norte de Italia, se aúnan en un delicioso corte Mezzelune: Prosciutto di Parma y D.O. Parmigiano Reggiano

Las mezzelune de prosciutto Garofalo son pequeñas joyas de pasta fresca rellena que combinan la delicadeza del jamón cocido italiano con una textura sedosa y auténtica. Su sabor equilibrado se eleva al acompañarlas con un pesto de nueces casero, una variación del clásico genovés ... que sustituye el piñón por el carácter profundo y ligeramente dulce de la nuez. Una receta ideal para una cena especial o para quienes buscan disfrutar de la pasta con un toque diferente, elegante y reconfortante.

