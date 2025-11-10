Mezzelune de prosciutto con pesto de nueces paso a paso

Las mezzelune de prosciutto Garofalo son pequeñas joyas de pasta fresca rellena que combinan la delicadeza del jamón cocido italiano con una textura sedosa y auténtica. Su sabor equilibrado se eleva al acompañarlas con un pesto de nueces casero, una variación del clásico genovés ... que sustituye el piñón por el carácter profundo y ligeramente dulce de la nuez. Una receta ideal para una cena especial o para quienes buscan disfrutar de la pasta con un toque diferente, elegante y reconfortante.

Consejo para esta receta

Para un pesto más aromático y sedoso, tuesta ligeramente las nueces antes de triturarlas y utiliza aceite de oliva de buena intensidad. Si lo deseas, puedes añadir un toque de ralladura de limón para equilibrar la untuosidad de la salsa y realzar el sabor del prosciutto.

Ingredientes Mezzelune de prosciutto Garofalo 1

1 Nueces peladas al gusto

al gusto Hojas de albahaca fresca al gusto

al gusto Queso parmesano rallado al gusto

al gusto Diente de ajo 1

1 Aceite de oliva virgen extra al gusto

al gusto Sal marina y pimienta negra molida al gusto

.

Paso a paso

1. En un mortero o procesador, tritura las nueces con el ajo hasta obtener una pasta. Añade la albahaca, el parmesano y un poco de sal. Incorpora el aceite de oliva poco a poco hasta lograr una textura cremosa y untuosa. Ajusta de sal y pimienta al gusto.

2. Hierve abundante agua con sal y cocina las mazzelune siguiendo las indicaciones del paquete, hasta que estén al dente. Escúrrelas con cuidado, reservando un poco del agua de cocción.

3. En una sartén amplia, mezcla el pesto con una pequeña cantidad del agua de cocción para aligerarlo. Añade las mazzelune y remueve suavemente para que se impregnen del sabor del pesto sin romperse.

4. Sirve inmediatamente, decorando con unas hojas de albahaca fresca, un toque de parmesano y un chorrito de aceite de oliva virgen extra.

Información nutricional

Este plato ofrece una combinación equilibrada de carbohidratos complejos, proteínas de alta calidad y grasas saludables procedentes de las nueces y el aceite de oliva. La albahaca y el ajo aportan antioxidantes naturales, mientras que el queso parmesano suma calcio y sabor umami. Una receta completa, energética y mediterránea, perfecta para disfrutar sin excesos.

