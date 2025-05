Ni tortilla ni marisco: estos son los platos de la Feria de Sevilla que puedo hacer en casa para la noche del 'Pescaíto'

La Feria de Abril de Sevilla arranca cada año con una de sus noches más esperadas y sabrosas: la noche del 'Pescaíto'. Esa cena de inauguración en la que se enciende alumbrao, las casetas se visten de gala y los sevillanos se reúnen para compartir un menú muy especial. Pero aunque su nombre invite a pensar sólo en pescado frito, esta velada va mucho más allá del marisco o la típica tortilla que algunos colocan por costumbre en la mesa.

La tradición dicta que en esta primera noche se disfruten los sabores más representativos de la cocina andaluza, especialmente aquellos que se pueden compartir, servir como tapas y acompañar con un buen fino o manzanilla.

Si este año no puedes vivir la tradicional noche del 'Pescaíto' desde una caseta en el Real, o simplemente te apetece celebrarla a tu manera, no pasa nada. En GURMÉ te traemos una selección de platos auténticos y fáciles de preparar en casa, perfectos para montar tu propia velada particular con familia y amigos.

Aquí tienes 7 recetas imprescindibles que puedes hacer en tu cocina con ingredientes sencillos y que representan el alma gastronómica de Sevilla en feria.

Crujientes por fuera, jugosos por dentro y con ese toque de limón que los hace irresistibles. Los boquerones fritos a la andaluza son el plato estrella de cualquier freiduría sevillana y no pueden faltar en la noche del 'Pescaíto'. Se preparan en un momento, sólo necesitas boquerones frescos, harina, aceite de oliva y sal. Lo importante es freírlos en aceite muy caliente para que queden doraditos y ligeros.

El cazón en adobo es un clásico del tapeo andaluz que nunca falla en la Feria. Su secreto está en el aliño: vinagre, ajo, orégano, comino y pimentón que marinan el pescado durante horas antes de freírlo. El resultado es un bocado sabroso, aromático y crujiente por fuera, que no puede faltar en una buena noche del 'Pescaíto'.

Aunque más habituales en otros puntos de España, los calamares a la romana también se cuelan en muchas mesas durante la Feria. Rebozados en una masa ligera y esponjosa, son una opción perfecta para quienes prefieren algo menos especiado pero igual de sabroso. Acompáñalos con un poco de limón exprimido y disfruta de su textura tierna y dorada.

Aunque es de origen cordobés, el salmorejo ha conquistado Sevilla y sus ferias. Su textura cremosa y su frescura lo convierten en el entrante ideal antes del pescado frito. Lleva tomate, pan, ajo, aceite de oliva y un toque de vinagre, todo bien triturado y coronado con huevo duro y jamón picado. Refrescante, sabroso y muy del sur.

Las papas aliñás son el acompañamiento perfecto para cualquier fritura. Con cebolla, perejil, aceite de oliva virgen extra, vinagre y, a veces, un poco de atún, este plato frío y sencillo es puro sabor andaluz con espíritu feriante. Ideal para servir como tapa o como entrante en la mesa de casa mientras suenan sevillanas de fondo.

Las croquetas de bacalao son otro de esos bocados tradicionales que no pueden faltar en una noche tan especial. Con su bechamel suave, el toque del pescado desalado y ese rebozado dorado tan característico, son el complemento ideal para compartir. Crujientes por fuera, melosas por dentro, y con todo el sabor de la cocina casera.

Y para cerrar la velada con algo contundente y muy sevillano, nada como un montadito de pringá. Esta receta se prepara con las carnes del puchero: morcilla, chorizo, tocino y carne mechada, desmenuzadas y servidas bien calientes en pan crujiente. Aunque se aleja del pescado, es un clásico de muchas casetas y una auténtica explosión de sabor.

