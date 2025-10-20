Mafalda con patata y brócoli

Una receta sencilla, equilibrada y reconfortante que combina la textura rizada y delicada de la pasta Mafalda Garofalo con el sabor suave de la patata y el toque verde y fresco del brócoli.

Inspirada en la cocina italiana más casera, este plato demuestra que ... la sencillez puede ser pura elegancia: pocos ingredientes, cocción precisay un resultado que conquista por su equilibrio entre cremosidad, color y sabor natural. Ideal para un almuerzo saludable, sin complicaciones y lleno de energía.

Consejo para esta receta

Ingredientes Mafalda Garofalo 300 gr

300 gr Brócoli 200 gr

200 gr Patatas 1

1 Queso parmesano al gusto

al gusto AOVE y sal al gusto

al gusto Albahaca al gusto

Así se prepara paso a paso

1. Lava y corta el brócoli en floretes pequeños. Pela las patatas y córtalas en dados del mismo tamaño para que cuezan de forma uniforme.

2. En una olla grande con abundante agua salada hirviendo, añade primero las patatas. Cuece durante 5 minutos y, a continuación, incorpora el brócoli y la pasta Mafalda Garofalo. Cocina todo junto 8–10 minutos, o hasta que la pasta esté al dente y las verduras tiernas.

3. Mientras tanto, calienta el aceite de oliva en una sartén grande. Añade los ajos laminados y, si te gusta, una pizca de guindilla. Dora a fuego suave hasta que el ajo esté ligeramente dorado y desprenda su aroma.

4. Escurre la pasta, el brócoli y la patata, reservando un vasito del agua de cocción. Añade todo a la sartén con el aceite y el ajo, mezcla con suavidad y agrega un poco del agua reservada para ligar el conjunto.

5. Ajusta de sal y pimienta, espolvorea con parmesano rallado y, si quieres, un toque de ralladura de limón. Sirve caliente, con el brócoli aún verde y brillante.

Información nutricional

Una receta rica en fibra y carbohidratos complejos, que aporta energía sostenida y una buena dosis de vitamina C, potasio y antioxidantes gracias al brócoli. Ideal como plato único equilibrado o como base para añadir una proteína ligera, como pollo a la plancha o legumbres.

