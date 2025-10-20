Suscribete a
ABC Premium

recetas

Mafalda con patata y brócoli

La Mafalda Corta Garofalo es en sí misma una experiencia gastronómica de alto nivel

Mafalda con patata y brócoli
Mafalda con patata y brócoli gurmé
  • Dificultad Fácil
  • 15 - 30 min
  • Almuerzo

Gurmé

Sevilla

Una receta sencilla, equilibrada y reconfortante que combina la textura rizada y delicada de la pasta Mafalda Garofalo con el sabor suave de la patata y el toque verde y fresco del brócoli.

Inspirada en la cocina italiana más casera, este plato demuestra que ... la sencillez puede ser pura elegancia: pocos ingredientes, cocción precisay un resultado que conquista por su equilibrio entre cremosidad, color y sabor natural. Ideal para un almuerzo saludable, sin complicaciones y lleno de energía.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app