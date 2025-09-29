recetas brillantes
Gnocchi con crema de calabacín y salmón paso a paso
Los Gnocchi de Patata Garofalo son suaves pepitas elaboradas con harina de trigo blando de alta calidad y patatas
La cocina italiana se viste de verano con un plato que combina tradición y frescura: gnocchi de Garofalo con una suave crema de calabacín y salmón. Una propuesta ideal para quienes buscan un equilibrio entre sabor y ligereza, con ingredientes fáciles de encontrar y un resultado digno de restaurante.
Consejo para esta receta
Para que los gnocchi no se peguen, espolvorea la masa con harina mientras los manipulas y cuécelos en tandas pequeñas. Así conservarán su forma y textura.
Ingredientes
- Gnocchi de Garofalo 300 gr
- Salmón 1 filete
- Calabacín 1/2
- Queso parmesano al gusto
- Albahaca (opcional) al gusto
Así se prepara esta receta
1. Cuece las patatas hasta que queden tiernas, pélalas y tritúralas. Añade harina y una pizca de sal, amasando hasta lograr una textura suave y manejable. Forma pequeños cilindros y córtalos en porciones.
2. Pon una olla con agua y sal al fuego. Cuando hierva, añade los gnocchi y espera a que floten en la superficie: será la señal de que están listos.
3. Sofríe un poco de cebolla en aceite de oliva y añade el calabacín troceado. Deja que se ablande y tritúralo con un toque de nata líquida o leche evaporada para obtener una textura cremosa.
4. Cocina el salmón en dados, vuelta y vuelta, para que quede jugoso. Puedes hacerlo a la plancha o en sartén antiadherente con unas gotas de aceite.
5. Mezcla los gnocchi con la crema de calabacín y corona con los dados de salmón. Decora con eneldo fresco o ralladura de limón para un acabado aromático.
Información nutricional
Este plato es una combinación equilibrada de hidratos de carbono de absorción lenta, presentes en los gnocchi; proteínas de alta calidad, aportadas por el salmón; y vitaminas y minerales, gracias al calabacín y la cebolla. Además, el uso de aceite de oliva y pescado azul enriquece la receta con grasas saludables, convirtiéndola en una opción completa y saciante, ideal para una comida principal sin excesos.
Para conocer más recetas de Garofalo puedes visitar su página web donde ofrecen variedad de opciones.
