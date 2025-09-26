Este plato está delicioso y se prepara en menos de 30 minutos

Garbanzos con langostinos: una receta rápida y muy fácil para una comida alta en proteínas Aprende a preparar este clásico que es sabroso, saludable y lo puede elaborar en menos de media hora

Dificultad Fácil

15 - 30 min

Almuerzo

Barato

Si pensabas que los guisos de cuchara eran solo para el invierno o para recetas largas y laboriosas, esta receta viene a desmontar el mito. Los garbanzos con langostinos son la prueba de que se puede comer rico, sano y completo sin complicarse demasiado. Solo necesitas una buena base de garbanzos cocidos (pueden ser de bote, si vas con prisa) y unos langostinos para darle ese toque marinero que eleva el plato al siguiente nivel.

Este mar y tierra en formato rápido tiene todo lo que se le puede pedir a una receta de diario: es saciante, fácil de preparar, muy nutritiva y tiene un sabor espectacular. La combinación de la suavidad de los garbanzos con el punto salino del marisco crea un contraste delicioso, y el sofrito de ajo, cebolla, pimiento y pimentón le da el fondo tradicional que nunca falla.

Así lo cocinamos

Ingredientes Garbanzos cocidos 400 g

400 g Langostinos pelados 200 g

200 g Cebolla 1/2

1/2 Ajo 1 diente

1 diente Tomate maduro 1

1 Laurel 1 hoja

1 hoja Caldo de pescado 200 ml

200 ml Aceite de Oliva Virgen Extra

Sal Al gusto

Al gusto Pimienta Al gusto

Al gusto Prejil fresco

Sofríe en una cazuela el ajo y la cebolla picados con un chorrito de aceite. Cuando estén dorados, añade el tomate y cocina unos minutos hasta que se reduzca.

Agrega ahora el pimentón, remueve y añade los garbanzos junto con el caldo y la hoja de laurel. Cocina 10 minutos a fuego medio.

Es el momento de incorporar los langostinos y dejar que cuezan 3-4 minutos más, hasta que estén hechos. Ajusta de sal y pimienta, espolvorea con perejil fresco y sirve caliente.

Trucos y consejos

¿Garbanzos en conserva? Acláralos bien bajo el grifo para eliminar el exceso de sal y conservantes.

Langostinos congelados: descongélalos previamente y sécalos un poco antes de añadirlos a la cazuela para que no suelten demasiada agua.

Toque picante: si te apetece un punto de alegría, añade una pizca de cayena o unas gotas de tabasco al sofrito.

Más sabor: puedes usar las cabezas de los langostinos para hacer un fondo exprés o añadirlas brevemente al sofrito y luego retirarlas. Puedes hacer también un fumé casero.

Versión más ligera: sustituye el sofrito por solo ajo y pimentón con caldo para una opción más rápida y baja en calorías.

Información nutricional

Este plato es una excelente fuente de proteínas completas, gracias a la combinación de legumbres y marisco. También aporta fibra, hierro, potasio y vitaminas del grupo B, especialmente si utilizas garbanzos cocidos de forma casera.

En GURMÉ te ofrecemos más ideas para que combines legumbres con pescados. Así, puedes preparar unas fabes con almejas, unas lentejas con corvina o unos clásicos garbanzos con bacalao.

Valor nutricional Energía 125 kcal Proteínas 10 g Grasas 4,5 g Carbohidratos 12 g