Galletas de avena y manzana fáciles y rápidas para merendar

Cuando las ganas de dulce aprietan, nada como tener a mano una receta que puedas preparar en pocos minutos y sin complicaciones. Estas galletas de avena y manzana son justo eso: una merienda saludable, natural y con ingredientes que probablemente ya tienes en casa. ... No llevan azúcar refinado, se pueden personalizar con frutos secos o canela, y son ideales tanto para mayores como para niños.

Gracias a la combinación de la fibra de la avena con el dulzor natural de la manzana, estas galletas no sólo sacian, sino que también aportan energía de forma sostenida. Son perfectas para media tarde, para llevar en un táper al trabajo o incluso como desayuno exprés acompañadas de un café o un vaso de leche.

Otro punto a favor es que son perfectas para preparar con niños. La mezcla no necesita batidora ni pasos complicados, así que se convierten en una actividad divertida para compartir en casa. Además, se hornean en menos de 20 minutos.

Así lo cocinamos

Ingredientes Manzana grande 1

1 Copos de avena 100 g

100 g Huevo 1

1 Canela 1 cdta.

1 cdta. Esencia de vainilla 1 cdta.

1 cdta. Nueces, almendras o pasas 1 puñado

Pela y ralla la manzana, escúrrela ligeramente y colócala en un bol. Añade el huevo batido, los copos de avena y la canela y la vainilla. Mezcla bien hasta obtener una masa compacta y homogénea. Añade un puñado de frutos secos o pasas para dar un extra de sabor y textura.

Con ayuda de una cuchara, forma pequeñas porciones sobre una bandeja de horno con papel vegetal y aplánalas un poco. Hornea a 180 ºC durante 15-18 minutos, o hasta que estén doradas por los bordes. Deja enfriar antes de comer.

Trucos y consejos

Textura más jugosa o más crujiente: Si te gustan más húmedas, deja la manzana con su jugo. Para una textura más crujiente, escúrrela bien antes de mezclar.

Estas galletas son perfectas para hacer con los peques GURMÉ

Versión vegana: Puedes sustituir el huevo por medio plátano maduro triturado o una cucharada de semillas de chía hidratadas.

Para conservarlas mejor, guárdalas en un recipiente hermético a temperatura ambiente durante 2 o 3 días, o en la nevera si hace calor.

Información nutricional

Estas galletas son una opción saludable gracias al alto contenido en fibra de la avena y la manzana, que ayuda a regular el tránsito intestinal y evita los picos de azúcar en sangre. Aportan energía de liberación lenta, perfecta para mantenernos activos entre comidas.

Además de ser fáciles de preparar, estas galletas son una manera estupenda de introducir ingredientes más saludables en tu dieta sin renunciar al sabor. La manzana aporta un dulzor natural, por lo que no necesitas añadir azúcar, y eso las convierte en una alternativa ideal para quienes buscan reducir su consumo de azúcares añadidos.

Puedes adaptar la receta según la fruta de temporada: plátano, pera o incluso calabaza cocida funcionan muy bien como base. Es una fórmula versátil que puedes reinventar cada semana.