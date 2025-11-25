Este estofado es la cena «más deliciosa» de todos los tiempos, según dicen todos los que lo han probado

Hay platos que no necesitan presentación, porque con sólo olerlos sabes que estás ante algo especial. Eso es lo que ocurre con este estofado de carrillada: una receta tradicional, reconfortante y sabrosa que se deshace en la boca y deja un recuerdo duradero en quien ... la prueba. No es de extrañar que muchos la describan como «la cena más deliciosa de todos los tiempos».

La carrillada (o carrillera) es una pieza jugosa y gelatinosa, que cocinada a fuego lento se convierte en pura mantequilla. Y lo mejor de todo es que, pese a su resultado espectacular, es una receta bastante fácil de hacer. Sólo necesitas tiempo, ingredientes sencillos y ganas de disfrutar de una comida de las que calientan cuerpo y alma.

Así lo cocinamos

Ingredientes Carrillada de cerdo limpia 800 g

800 g Cebollas 2

2 Zanahorias 2

2 Ajo 3 dientes

3 dientes Vino tinto 200 ml

200 ml Caldo de carne 300 ml

300 ml Laurel 2 hojas

2 hojas Harina

Aceite de oliva virgen extra

Sal Al gusto

Al gusto Pimienta Al gusto

Comienza salpimentando las carrilladas y pasándolas ligeramente por harina. En una cazuela grande, dora la carne con un poco de aceite hasta que esté sellada por fuera. Reserva.

En la misma cazuela, añade un poco más de aceite si hace falta y sofríe la cebolla, el ajo y la zanahoria, todo picado. Cocina a fuego medio hasta que las verduras estén blandas y caramelizadas.

Vuelve a incorporar la carne, añade el vino tinto y deja que se evapore el alcohol durante unos minutos. Después, añade el caldo de carne y el laurel. Tapa la cazuela y deja que todo se cocine a fuego lento durante 2 horas, o hasta que la carne esté muy tierna. Si usas olla exprés, bastará con 40-45 minutos.

Rectifica de sal y, si quieres, tritura parte de la salsa para darle más cuerpo.

Trucos y consejos

El vino importa: usa un vino tinto de buena calidad, ya que aporta gran parte del sabor al estofado.

Mejor de un día para otro: como muchos guisos, está aún más sabroso si lo dejas reposar y lo recalientas al día siguiente.

Acompañamiento ideal: unas patatas al vapor, un puré cremoso o un arroz blanco son opciones perfectas para aprovechar bien la salsa. Incluso puedes acompañarla con la calabaza, que está de temporada.

Puedes congelarlo: si haces más cantidad, congela por raciones. Al descongelar, calienta a fuego lento y añade un poco de caldo si la salsa ha espesado demasiado.

Información nutricional

Este estofado es un plato rico en proteínas de alta calidad y colágeno natural, gracias al tipo de carne utilizada. Aunque no es bajo en calorías, su valor nutricional es elevado y saciante, ideal para comidas completas.

