Ensalada de arroz con marisco paso a paso

Dificultad Medio

15 - 30 min

Almuerzo

El verano invita a platos ligeros y llenos de color, y pocas combinaciones resultan tan sabrosas como la del arroz con marisco y verduras. Con el Arroz Especial Ensaladas de SOS, que mantiene una textura firme y suelta incluso en frío, esta receta gana en frescura, sabor y versatilidad, convirtiéndose en la opción ideal para compartir en la mesa o llevar en tupper a la playa.

Consejo para esta receta

Para potenciar los aromas marinos, cocine los mariscos en su propio jugo con un toque de laurel y luego aproveche parte de ese caldo para dar más sabor al arroz. Obtendrá una ensalada con un carácter mucho más intenso y auténtico.

Ingredientes Arroz Especial Ensaladas SOS 300 gr

300 gr Gambas o langostinos cocidos y pelados 200 gr

200 gr Mejillones cocidos sin concha 150 gr

150 gr Calamares en aros (salteados previamente) 150 gr

150 gr Pimiento, calabacín y zanahoria 1 de cada

1 de cada Guisantes 100 gr

100 gr AOVE, zumo de medio limón, sal y pimienta al gusto

Así se prepara paso a paso:

1. Cocer el arroz SOS en abundante agua con sal durante el tiempo indicado en el envase. Escurrir, enfriar bajo un chorro de agua y reservar.

2. Lavar y trocear las verduras: el pimiento en dados, el calabacín en medias lunas y la zanahoria en tiras finas.

3. Saltear brevemente las verduras con un hilo de aceite de oliva para mantenerlas crujientes. Incorporar los guisantes y cocinar un par de minutos más.

4. En un bol grande, mezclar el arroz frío con los mariscos y las verduras salteadas.

5. Aliñar con aceite de oliva, zumo de limón, sal y pimienta. Remover con suavidad para integrar todos los ingredientes.

6. Servir con perejil fresco picado por encima y, si se desea, unas rodajas finas de limón para decorar.

Información nutricional

Se trata de una ensalada completa y muy equilibrada: el arroz aporta energía de liberación lenta, los mariscos enriquecen el plato con proteínas de calidad y minerales, mientras que las verduras suman fibra, frescura y vitaminas. El aliño, a base de aceite de oliva y limón, añade un toque saludable y mediterráneo, ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al sabor.

