Visualiza un sofrito que comienza tímidamente con un aroma suave y vegetal, y termina envolviendo cada grano de arroz en un equilibrio perfecto de sabores. El calabacín aporta frescura, la berenjena suma profundidad y el arroz Brillante Sabroz actúa como un lienzo perfecto que ... captura y realza todos los matices. Un plato reconfortante, ligero y sabroso, ideal tanto para diario como para una reunión improvisada.

Consejo para esta receta

Si quieres que la berenjena no absorba demasiado aceite y quede firme por dentro, córtala y déjala reposar un momento con sal antes de cocinarla. Además, el arroz Sabroz agradece una cocción pausada, lo que permite que los sabores vegetales se integren sin perder su carácter suelto y delicioso.

Ingredientes Arroz Brillante Sabroz 300 gr

300 gr Calabacín 200 gr

200 gr Berenjena 200 gr

200 gr AOVE, sal y pimienta al gusto

.

Paso a paso

1. Comienza pochando la cebolla y el ajo en una sartén amplia con un chorro de aceite de oliva. Deja que se cocinen lentamente hasta que adquieran un aroma dulce que servirá de base para el plato.

2. Incorpora la berenjena y el calabacín troceados. Cocina a fuego medio para que se doren ligeramente y pierdan parte de su humedad, concentrando así su sabor natural.

3. Añade el tomate rallado y mezcla bien. Deja que reduzca hasta que el sofrito quede espeso y brillante. Rectifica con sal, pimienta y, si lo deseas, una pizca de pimentón para un toque ahumado.

4. Agrega el arroz y rehógalo durante unos instantes para que se impregne del sofrito. Gracias a su variedad y tratamiento, se mantiene firme y suelto incluso después de la cocción.

5. Vierte el caldo de verduras y cocina a fuego constante, dejando que el arroz absorba poco a poco los sabores. No hace falta remover en exceso: Sabroz está diseñado para lograr una textura uniforme y un punto perfecto sin complicaciones.

6. Cuando el arroz haya alcanzado su textura ideal, apaga el fuego y déjalo reposar unos minutos. Finaliza con hierbas frescas picadas para un toque verde y fragante.

Información nutricional

Este plato ofrece una combinación equilibrada de carbohidratos complejos del arroz, fibras y micronutrientes procedentes del calabacín y la berenjena, y grasas saludables del aceite de oliva. Es una receta ligera, vegetal y completa, ideal para quienes buscan una comida reconfortante sin excesos y con un perfil nutricional equilibrado.

