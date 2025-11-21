Crema de mariscos y langostinos: la receta que puedes probar antes de Navidad
Una crema elegante, sabrosa y perfecta para sorprender sin complicaciones
Cuando se acerca la Navidad, empezamos a pensar en recetas especiales, platos que nos saquen de la rutina sin exigir horas en la cocina. Las cremas, además de ser platos finos,son muy fáciles de hacer y están deliciosas. Esta crema de mariscos ... y langostinos es uno de esos entrantes que nunca fallan: fácil de preparar, con sabor intenso a mar y una textura cremosa que siempre conquista. Es perfecta para ir probando ideas festivas o para disfrutar cualquier fin de semana en casa con un toque más especial.
Además, puedes adaptarla a lo que tengas en la despensa: usa langostinos congelados, añade mejillones o almejas si quieres reforzar el sabor o sustitúyela por otros mariscos según temporada o presupuesto. Se congela bien, se puede preparar con antelación y es un primer plato ligero pero lleno de sabor.
Así lo cocinamos
Ingredientes
- Langostinos crudos 300 g
- Mejillones limpios 200 g
- Puerro 1
- Cebolla 1
- Zanahoria 1
- Ajo 2 dientes
- Tomate maduro 1
- Brandy Un vaso pequeño
- Caldo de pescado o fumet 1 litro
- Nata líquida o leche evaporada 3 cdas.
- Aceite de oliva virgen extra
- Sal Al gusto
- Pimienta Al gusto
Empieza pelando los langostinos y reservando las cáscaras y cabezas. En una olla con un poco de aceite, sofríe las pieles y cabezas para extraer su sabor. Añade el brandy, flambea (opcional) y cubre con agua. Cocina 10 minutos, cuela y reserva el caldo.
En otra cazuela, sofríe el puerro, cebolla, zanahoria y ajo todo bien picado con un poco de aceite. Cuando estén tiernos, incorpora el tomate pelado y troceado. Cocina 5 minutos. Añade los cuerpos de los langostinos y los mejillones, rehoga un par de minutos y vierte el caldo reservado. Cocina 15 minutos.
Tritura todo con batidora hasta conseguir una crema lisa. Cuela si deseas una textura más fina, añade la nata o leche evaporada y corrige de sal y pimienta. Sirve caliente, decorada con unos langostinos salteados o cebollino fresco.
Trucos y consejos
Puedes usar marisco congelado, pero asegúrate de descongelarlo bien antes de cocinar.
Si quieres una versión más ligera, sustituye la nata por leche evaporada o incluso un poco de bebida vegetal.
Añadir un toque de pimentón dulce o picante al sofrito da un giro muy sabroso.
Congela en porciones y tendrás un entrante gourmet listo en cualquier momento.
Información nutricional
Además de su sabor intenso y reconfortante, esta crema de mariscos y langostinos es un plato con interesantes propiedades nutricionales. Gracias a los langostinos y mejillones, es una fuente rica en proteínas de alta calidad y en minerales como el yodo, zinc y fósforo, fundamentales para el buen funcionamiento del metabolismo y del sistema inmunológico. También aporta vitamina B12 y ácidos grasos omega-3, que benefician la salud cardiovascular.
Al incorporar verduras como el puerro, la zanahoria y el tomate, se enriquece en fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, lo que convierte a esta receta en una opción nutritiva, ligera y equilibrada.
Valor nutricional
Carbohidratos
3 g
Proteínas
9 g
Grasas
4 g
Energía
85 kcal
