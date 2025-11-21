Crema de mariscos y langostinos: la receta que puedes probar antes de Navidad

Cuando se acerca la Navidad, empezamos a pensar en recetas especiales, platos que nos saquen de la rutina sin exigir horas en la cocina. Las cremas, además de ser platos finos,son muy fáciles de hacer y están deliciosas. Esta crema de mariscos ... y langostinos es uno de esos entrantes que nunca fallan: fácil de preparar, con sabor intenso a mar y una textura cremosa que siempre conquista. Es perfecta para ir probando ideas festivas o para disfrutar cualquier fin de semana en casa con un toque más especial.

Además, puedes adaptarla a lo que tengas en la despensa: usa langostinos congelados, añade mejillones o almejas si quieres reforzar el sabor o sustitúyela por otros mariscos según temporada o presupuesto. Se congela bien, se puede preparar con antelación y es un primer plato ligero pero lleno de sabor.

Así lo cocinamos

Ingredientes Langostinos crudos 300 g

300 g Mejillones limpios 200 g

200 g Puerro 1

1 Cebolla 1

1 Zanahoria 1

1 Ajo 2 dientes

2 dientes Tomate maduro 1

1 Brandy Un vaso pequeño

Un vaso pequeño Caldo de pescado o fumet 1 litro

1 litro Nata líquida o leche evaporada 3 cdas.

3 cdas. Aceite de oliva virgen extra

Sal Al gusto

Al gusto Pimienta Al gusto

Empieza pelando los langostinos y reservando las cáscaras y cabezas. En una olla con un poco de aceite, sofríe las pieles y cabezas para extraer su sabor. Añade el brandy, flambea (opcional) y cubre con agua. Cocina 10 minutos, cuela y reserva el caldo.

En otra cazuela, sofríe el puerro, cebolla, zanahoria y ajo todo bien picado con un poco de aceite. Cuando estén tiernos, incorpora el tomate pelado y troceado. Cocina 5 minutos. Añade los cuerpos de los langostinos y los mejillones, rehoga un par de minutos y vierte el caldo reservado. Cocina 15 minutos.

Tritura todo con batidora hasta conseguir una crema lisa. Cuela si deseas una textura más fina, añade la nata o leche evaporada y corrige de sal y pimienta. Sirve caliente, decorada con unos langostinos salteados o cebollino fresco.

Trucos y consejos

Puedes usar marisco congelado, pero asegúrate de descongelarlo bien antes de cocinar.

Si quieres una versión más ligera, sustituye la nata por leche evaporada o incluso un poco de bebida vegetal.

Añadir un toque de pimentón dulce o picante al sofrito da un giro muy sabroso.

Congela en porciones y tendrás un entrante gourmet listo en cualquier momento.

Información nutricional

Además de su sabor intenso y reconfortante, esta crema de mariscos y langostinos es un plato con interesantes propiedades nutricionales. Gracias a los langostinos y mejillones, es una fuente rica en proteínas de alta calidad y en minerales como el yodo, zinc y fósforo, fundamentales para el buen funcionamiento del metabolismo y del sistema inmunológico. También aporta vitamina B12 y ácidos grasos omega-3, que benefician la salud cardiovascular.

Al incorporar verduras como el puerro, la zanahoria y el tomate, se enriquece en fibra, antioxidantes y compuestos antiinflamatorios, lo que convierte a esta receta en una opción nutritiva, ligera y equilibrada.