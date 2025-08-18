Suscribete a
La cena «quemagrasa» que me hago en 10 minutos cuando me he pasado con los helados

Una receta ligera, rica en proteínas y perfecta para depurar el cuerpo de forma sabrosa y rápida

Revuelto de claras de huevo con espinacas, champiñones y cúrcuma
  • Dificultad Fácil
  • 0 - 15 min
  • Cena
  • Barato
Remedios Cordero Romero

Después de un buen día donde nos hemos dejado llevar por los helados, lo mejor es optar por una cena ligera pero saciante que nos ayude a equilibrar nuestra alimentación. Y si estás buscando algo rápido, rico y con un toque «quemagrasa», aquí te proponemos una receta perfecta. Se trata de un revuelto de claras de huevo con espinacas, champiñones y cúrcuma.

Esta opción es ideal para cenar después de un día en el que te has pasado con los postres, ya que es baja en calorías, rica en proteínas y llena de propiedades antiinflamatorias y depurativas.

Lo mejor de todo es que puedes preparar este revuelto en sólo 10 minutos, sin complicaciones. Además, la cúrcuma que lleva tiene la propiedad de ayudar a acelerar el metabolismo, algo idóneo para terminar la jornada de la mejor manera posible.

Cómo hacer revuelto de espinacas y champiñones

Ingredientes

  • Claras de huevo 4
  • Espinacas frescas 1 puñado grande
  • Champiñones frescos 4 o 5
  • Cúrcuma en polvo ½ cdta.
  • Ajo 1 diente
  • Aceite de oliva virgen extra 1 cda.
  • Pimienta al gusto
  • Sal al gusto

Si te organizas bien, tendrás listo este revuelto de espinacas y champiñones en un momento. Para ello, sigue estos pasos y disfruta de una cena perfecta:

Primero, limpia y corta los champiñones en láminas finas.Lava las espinacas y escúrrelas bien. Pica el ajo finamente.

Después, pon una sartén al fuego con el aceite de oliva. Cuando esté caliente, sofríe el ajo durante 1 o 2 minutos hasta que esté dorado.

A continuación, añade los champiñones y cocina durante 4 o 5 minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que se ablanden.

Después, incorpora las espinacas y cocina 1 o 2 minutos. Si notas que se pega, puedes añadir un poco de agua o caldo de verduras.

Mientras tanto, bate las claras de huevo en un bol, añadiendo sal y pimienta al gusto y la cúrcuma.

Por último, vierte las claras batidas en la sartén sobre las verduras y cocina a fuego medio-bajo, removiendo de vez en cuando para que se forme un revuelto suave y esponjoso. Cuando las claras estén cuajadas pero no secas, sirve inmediatamente.

Trucos y consejos

Si quieres hacer el revuelto aún más nutritivo, puedes incorporar otras verduras como cebolla, pimientos o incluso un poco de calabacín.

Para una versión vegana de esta cena quemagrasa, sustituye las claras por tofu batido o garbanzos cocidos triturados.

Y si quieres complementar el menú, acompaña este revuelto de espinacas y champiñones con una ensalada verde ligera. El resultado será una cena aún más completa y fresca.

Completa tu cena con una buena ensalada
Para otras opciones, te proponemos recetas con aguacate para cenas ligeras, rápidas y saludables.

Información nutricional

Este revuelto es rico en proteínas y bajo en calorías, así que es una opción perfecta para una cena quemagrasa si quieres reducir el consumo calórico y hacer una comida depurativa.

La combinación de claras de huevo, espinacas y champiñones aporta una gran cantidad de nutrientes esenciales, como el hierro, el calcio y las vitaminas del grupo B.

Gracias a la cúrcuma y las espinacas, estarás beneficiándote de propiedades antiinflamatorias y antioxidantes.

Además, este revuelto también puede ser una excelente opción como desayuno si buscas una comida rápida y saciante.

Valores nutricionales

Energía

150 Kcal

Hidratos de carbono

6 g

Proteínas

20 g

Grasas

5 g

