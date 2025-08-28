La cena anti-ansiedad que me preparo antes de volver a la rutina Una crema reconfortante que ayuda a relajarse y aporta nutrientes esenciales para el bienestar

Dificultad Fácil

30 - 60 min

Cena

Barato

Cuando toca volver a la rutina, los nervios y la ansiedad suelen aparecer: el cambio de horarios, las responsabilidades y el estrés del día a día pueden alterar nuestro estado de ánimo. Una forma de cuidarnos es a través de la alimentación, tomando platos que nos ayuden a relajarnos. La propuesta de hoy es una crema de boniato y zanahoria con un toque de jengibre, una cena ligera, nutritiva y deliciosa para esos días en los que necesitas calma.

El boniato y la zanahoria son ricos en carbohidratos complejos, que potencian la producción de serotonina, la llamada «hormona de la felicidad». Además, su característico color naranja se asocia con el triptófano, precursor de esa hormona. Junto con el jengibre, que aporta propiedades digestivas, esta receta es perfecta para terminar el día con una sensación de bienestar.

¿Te animas a probar esta propuesta de cena «anti-ansiedad»? Mira cómo se prepara, es una receta muy sencilla.

Cómo hacer crema de boniato y zanahoria

Ingredientes Boniatos 2

2 Zanahorias 3

3 Cebolla 1

1 Jengibre fresco 1 trozo pequeño (2 cm)

1 trozo pequeño (2 cm) Caldo de verduras 1l.

1l. Aceite de oliva 2 cdas.

2 cdas. Sal Al gusto

Al gusto Pimienta Al gusto

La elaboración de esta crema es muy sencilla, así que no te costará nada hacer esta cena anti-ansiedad antes de volver a la rutina.

Para preparar este plato, lava, pela y corta en trozos los boniatos y las zanahorias. Pela y pica la cebolla también.

En una olla grande, añade el aceite de oliva y sofríe la cebolla a fuego medio hasta que quede bien pochada.

Incorpora el jengibre rallado y remueve un par de minutos para que suelte aroma.

Agrega los boniatos y las zanahorias troceadas, mezcla bien y vierte el caldo de verduras hasta cubrir.

Cocina durante 20 minutos a fuego medio, hasta que las verduras estén tiernas.

Retira del fuego y tritura todo con una batidora de mano o vaso hasta obtener una crema suave y homogénea.

Ajusta de sal y pimienta y sirve caliente.

Trucos y consejos para la crema de boniato y zanahoria

Para conseguir una textura más cremosa, añade un chorrito de leche de coco o de bebida vegetal al final de la cocción.

Si quieres potenciar aún más su efecto reconfortante, puedes aromatizar con una pizca de cúrcuma o canela.

A la hora de servir, decora con semillas de calabaza o de sésamo, que aportan proteínas vegetales y un toque crujiente.

Zanahorias y boniatos, la combinación perfecta anti-ansiedad GURMÉ

Prepara esta crema con antelación y guárdala en la nevera: aguanta perfectamente 3-4 días y también se puede congelar. Así podrás volver a la rutina con más tranquilidad.

Información nutricional de esta cena anti-ansiedad

Valores nutricionales Energía 180 Kcal Hidratos de carbono 30 g Proteínas 3 g Grasas 6 g

Además de su aporte energético equilibrado, esta crema de boniato y zanahoria destaca por ser rica en fibra, que ayuda a la digestión y a mantener una sensación de saciedad durante más tiempo.

El boniato y la zanahoria aportan una gran cantidad de vitamina A en forma de betacarotenos, que son buenos para la salud de la piel, la vista y el sistema inmunológico. También contienen antioxidantes, que protegen frente al estrés oxidativo.

El jengibre, por su parte, tiene propiedades antiinflamatorias, beneficia la circulación y ayuda a mejorar la digestión. Es perfecto para hacer una cena ligera.

Así que, en conjunto, este plato es reconfortante y nutritivo, ideal para cuidar cuerpo y mente, especialmente en épocas de mayor estrés, como la vuelta a la rutina.