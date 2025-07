Sin carne picada: la receta de berenjenas rellenas fácil y deliciosa que he copiado de un restaurante árabe Aquí tienes una alternativa saludable y sabrosa para disfrutar de esta hortaliza de temporada

Dificultad Fácil

30 - 60 min

Almuerzo|Cena

Barato

Llega el verano y, con él, la temporada estrella de productos de la huerta. Así que, si te encantan las berenjenas rellenas pero estás buscando una versión sin carne picada que sea igual de deliciosa (o incluso más), esta receta te va a sorprender. La descubrí en un restaurante árabe y no pude evitar intentar hacerla en casa. ¡Y no me pareció difícil!

En lugar de carne, en esta elaboración utilizan soja texturizada. Al hidratarse y sazonarse con gusto, este ingrediente tan saludable adquiere una textura y un sabor espectaculares.

Además, es una opción ideal para quienes siguen una dieta vegetariana o simplemente para quienes quieren reducir su consumo de carne.

La mezcla de especias, el toque del tomate y el gratinado final ayudan a que esta receta sea una auténtica delicia. Y lo mejor: es muy fácil de hacer y queda perfecta para el día a día o incluso para una comida especial.

Cómo hacer berenjenas rellenas sin carne

Ingredientes Berenjenas 2

2 Soja texturizada fina 100 g

100 g Agua o caldo de verduras 300 ml

300 ml Cebolla 1

1 Ajo 2 dientes

2 dientes Pimiento rojo pequeño 1

1 Tomates maduros 2

2 Comino molido cdta.

cdta. Pimentón dulce 1 cdta.

1 cdta. Canela molida ½ cdta.

½ cdta. Queso rallado 30 g

30 g Aceite de oliva virgen extra

Pimienta

Sal

Por una parte, prepara las berenjenas. Lávalas y córtalas por la mitad a lo largo. Haz cortes en la pulpa con cuidado de no llegar a la piel. Colócalas en una bandeja apta para horno, añade un chorrito de aceite de oliva y hornea a 180 °C durante unos 25 minutos, hasta que estén tiernas.

Mientras tanto, hidrata la soja texturizada. Ponla en remojo en el agua o caldo de verduras previamente calentado. Si usas caldo, conseguirás que la soja tenga mejor sabor desde el principio. Deja reposar durante 10 o 15 minutos.

Pasado ese tiempo, pasa la soja por un colador y escúrrela muy bien presionando con una cuchara para eliminar el exceso de líquido.

Por otra parte, saca la pulpa de las berenjenas asadas con una cuchara. Ten cuidado de no romper la cáscara porque luego tendrás que rellenarla.

Ahora, prepara el sofrito. Pica la cebolla, el ajo y el pimiento. Sofríelo todo en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que esté bien pochado. Añade el tomate rallado, la pulpa de las berenjenas y las especias (comino, pimentón y canela). Cocina todo unos 10 minutos.

Por último, añade la soja escurrida al sofrito, salpimenta al gusto y cocina todo junto unos 5 minutos más para que se integren bien los sabores. Si ves que queda seco, puedes añadir un chorrito de agua o caldo.

Una vez preparada esta mezcla, rellena las mitades de berenjena con ella, cubre con un poco de queso rallado y gratina durante 5 o 10 minutos hasta que se dore la superficie de tus berenjenas rellenas.

La soja texturizada sustituye a la carne en esta receta GURMÉ

Trucos y consejos

Para que la soja quede más sabrosa, puedes añadir una cucharada de salsa de soja o especias al caldo cuando vayas a hidratarla.

También puedes añadir unas pasas y piñones al sofrito para darle un toque aún más árabe a esta receta.

Si quieres una versión vegana de este plato vegetariano, utiliza queso vegano o levadura nutricional en lugar del queso rallado para gratinar.

Información nutricional

Esta receta de berenjenas rellenas sin carne es un plato muy equilibrado. Gracias a la soja texturizada, que es rica en proteínas vegetales, y a las berenjenas, que son bajas en calorías pero ricas en fibra, es una comida perfecta tanto si estás cuidando tu alimentación como si buscas incluir más platos vegetarianos en tu menú semanal.

Valores nutricionales Energía 110 Kcal Hidratos de carbono 10 g Proteínas 6 g Grasas 5 g