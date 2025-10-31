Buñuelos de manzana saludables sin huevos, lácteos, azúcar refinada ni mantequilla

¿Te apetecen unos buñuelos de manzana con sabor a otoño y sin liarte a freír? Esta versión es más ligera que la tradicional receta de buñuelos de manzana. No lleva huevos, ni lácteos, ni mantequilla, ni azúcar refinada. Además, no tienes que ... hacer ninguna fritura. La masa se prepara con dos ingredientes muy sencillos, aunque luego puedes añadir más opcionales para darles un toque dorado o aromático.

El resultado: exterior crujiente, interior tierno y mucho sabor a manzana. Son ideales para desayunos rápidos, meriendas o para una mesa dulce en la que no quieres renunciar al capricho pero sí a los excesos.

La clave está en usar la manzana de dos formas. Una parte se cocina o se usa en forma de compota sin azúcar, que humedece, endulza de manera natural y da estructura. Otra parte va a trocitos dentro de la masa para encontrarte pedacitos jugosos en cada bocado.

La otra pieza del puzle es la harina con levadura incorporada (harina leudante), que simplifica la receta y aporta el levado justo.

Y lo más importante: no necesitas freír. Puedes hacer estos buñuelos de manzana saludables en airfryer o en el horno. La airfryer consigue más volumen y una corteza más crujiente, mientras que el horno funciona muy bien si añades vapor.

Así lo cocinamos

Ingredientes Manzana 3 o 4

3 o 4 Harina leudante 120 g

Comenzamos haciendo la compota de manzana que usaremos para la masa de los buñuelos. Para ello, pela 2 manzanas, trocéalas y ponlas en un cazo con un poco de agua. Cocina hasta que la manzana esté tierna. Tritúrala hasta obtener una textura de compota y deja templar.

En un bol, mezcla la compota de manzana con harina leudante. Debes poner la misma cantidad de compota que de harina. Para hacer unos 8 buñuelos puedes utilizar 120 gramos de cada ingrediente.

Por último, pela otra manzana, córtala en daditos pequeños y añádela a la mezcla anterior. Mezcla todo bien hasta obtener una masa espesa pero maleable, no líquida. Si queda seca, añade una o dos cucharadas extra de compota; si está demasiado blanda, espolvorea un poco más de harina.

Ahora forra una bandeja de horno o la cubeta de la airfryer con papel de horno. Con una cuchara grande, coge porciones de la masa y colócalas, separadas, sobre la bandeja o cubeta, aplastando hasta que cada buñuelo tenga un diámetro de unos 6 o 7 cm.

Pincela la superficie de cada uno con una gota de aceite para darles un toque dorado con la cocción.

La compota de manzana es imprescindible para que estos buñuelos no queden secos GURMÉ

Si vas a cocinar en el horno, precaliéntalo a 200°C con calor arriba y abajo. Coloca una bandeja con agua hirviendo en la parte baja del horno para generar vapor durante la cocción y hornea 12–16 minutos.

Para hacer tus buñuelos de manzana saludables en freidora de aire, cocina a 180°C entre 10 y 14 minutos, dependiendo de la máquina.

Cuando estén doraditos, sácalos del horno o freidora y deja atemperar 5 minutos en rejilla.

Puedes servir tal cual o espolvorear con un endulzante en polvo.

Trucos y consejos

Ten en cuenta que si haces estos buñuelos de manzana muy gruesos tardarán más en cuajar por dentro. Aplástalos ligeramente para conseguir un grosor uniforme.

Para darle un toque extra de sabor, añade a la masa canela, vainilla o lo que más te guste siempre que no lleve azúcar refinada.

También puedes preparar un glaseado rápido con bebida vegetal y endulzante en polvo para coronar tus buñuelos, o simplemente espolvorearlos con canela por encima.

Información nutricional

Estos buñuelos son muy saludables porque no llevan huevos, lácteos, mantequilla ni azúcar refinada. El dulzor proviene únicamente de la manzana. Por lo tanto, no aportan apenas grasas saturadas, ni colesterol, ni una carga glucémica tan alta como la de un buñuelo frito y azucarado.

Así que, te los puedes tomar con buena conciencia: estos buñuelos aportan hidratos de carbono complejos de la harina y azúcares naturales de la manzana, con poca grasa y algo de fibra que ayuda a la saciedad. Además, como no llevan huevos ni lácteos, son aptos para veganos.