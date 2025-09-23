Bizcocho de chocolate saludable sin horno y con sólo dos ingredientes
Te enseñamos a preparar un bizcocho sin harina, sin huevos, sin azúcar… pero con todo el sabor
¿Un bizcocho de chocolate sin horno, sin harina, sin huevos, sin mantequilla y sin azúcar… que además esté rico? Sí, existe. Y lo mejor de todo: sólo necesitas dos ingredientes que probablemente ya tengas en casa. Esta receta se ha hecho viral entre quienes buscan opciones más ligeras, saludables o adaptadas a dietas con restricciones, pero sin renunciar a un capricho dulce. En GURMÉ ya te hemos enseñados otros dulces ligeros, como este bizcocho light de limón, pero ahora le toca el turno a un bocado de chocolate.
No es un bizcocho esponjoso tradicional, claro, pero su textura densa y su sabor intenso a cacao lo convierten en una alternativa perfecta para desayunos, meriendas o incluso como base de un postre más elaborado. Y como no requiere horno, es ideal para días de calor o para quienes prefieren recetas sin complicaciones.
Además, se prepara en apenas cinco minutos, sin ensuciar casi nada y sin necesidad de utensilios especiales. Lo puedes cocinar en microondas, al vapor o incluso en una freidora de aire. Y si lo combinas con fruta fresca, yogur natural o frutos secos, obtendrás un desayuno completo, saludable y muy saciante. Es una receta perfecta para iniciarse en la repostería saludable o para preparar con niños.
Así lo cocinamos
Ingredientes
- Plátanos maduros 3
- Cacao en polvo (sin azúcar añadido) 3 cdas.
Pela los plátanos y aplástalos bien con un tenedor hasta obtener un puré fino. Cuanto más maduros estén, más dulce y suave quedará el bizcocho. Añade el cacao en polvo tamizado y mezcla bien hasta integrar los dos ingredientes por completo.
Vierte la mezcla en un molde pequeño de silicona (o uno normal forrado con papel vegetal) y alisa la superficie. Cocina en el microondas a máxima potencia durante unos 5 minutos, o hasta que al pinchar con un palillo salga limpio.
Deja enfriar antes de desmoldar. Puedes servirlo así o añadir por encima un poco de fruta, crema de frutos secos o virutas de chocolate negro.
Trucos y consejos
Usa plátanos muy maduros, con la piel ya marrón. Cuanto más dulces estén, mejor textura y sabor tendrá el bizcocho.
Añade un extra de sabor con una pizca de canela, vainilla o incluso una cucharadita de café soluble.
Para una textura más jugosa, incorpora una cucharada de crema de cacahuete o de bebida vegetal sin azúcares añadidos.
Sirve frío o ligeramente templado con yogur vegetal, frutas rojas o frutos secos para un desayuno o merienda completa.
Información nutricional
Este bizcocho saludable es una opción apta para dietas veganas, sin gluten y sin azúcar añadido. Aporta energía de forma natural gracias al plátano y al cacao, sin necesidad de edulcorantes artificiales ni grasas procesadas. Es ideal para quienes buscan cuidarse sin renunciar al placer de un bocado dulce.
Valor nutricional
Energía
145 kcal
Grasas
2,5 g
Proteínas
2,1
Carbohidratos
28 g
