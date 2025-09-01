Arroz al horno paso a paso

Dificultad Fácil

30 - 60 min

Almuerzo

El arroz al horno es uno de los grandes clásicos de la cocina tradicional valenciana. Se trata de un plato reconfortante, lleno de sabor y con una puesta en escena inconfundible: una cazuela de barro en el centro de la mesa, con su superficie dorada y crujiente. Preparado con arroz La Fallera, conocido por su excelente comportamiento en guisos y elaboraciones al horno, este plato conserva la esencia de la cocina casera y el valor de los ingredientes sencillos convertidos en un festín.

Ingredientes Arroz La Fallera Bomba 300 gr

300 gr Caldo de cocido 1 l

1 l Costillas de cerdo 200 gr

200 gr Morcillas 2

2 Garbanzos cocidos 150 gr

150 gr Tomates medianos 2

2 Patata grande 1

1 Pimentón y AOVE al gusto

Paso a paso

1. Precalienta el horno a temperatura media-alta y ten lista una cazuela de barro, ideal para mantener el calor y dar al arroz ese acabado característico.

2. Sofríe en una sartén con aceite de oliva unos dientes de ajo enteros, que después podrás reservar. Añade en la misma sartén costillas de cerdo y embutido tradicional, dorándolos bien para potenciar el sabor del guiso.

3. Incorpora garbanzos cocidos, junto con tomate rallado y un poco de pimentón, que aportarán color y un fondo de sabor intenso.

4. Añade el arroz La Fallera y sofríelo brevemente para que se impregne de los jugos de la carne y las especias.

5. Vierte un caldo caliente, preferiblemente elaborado con huesos y verduras, que será la base aromática de la cocción. Coloca todo el conjunto en la cazuela de barro, distribuye los ajos reservados y unas rodajas de tomate y patata en la superficie.

6. Hornea hasta que el arroz absorba el caldo y la parte superior adquiera un tono dorado y ligeramente crujiente.

7. Retira del horno y deja reposar unos minutos antes de llevarlo a la mesa.

Información nutricional

Este arroz al horno es un plato completo y contundente. El arroz La Fallera proporciona hidratos de carbono de absorción media, lo que garantiza energía sostenida. Las costillas y el embutido aportan proteínas animales y grasas que aumentan el valor calórico del plato, mientras que los garbanzos enriquecen la receta con proteínas vegetales y fibra. El sofrito de tomate y el pimentón ofrecen antioxidantes naturales, y las rodajas de patata complementan el aporte energético. Es un plato ideal como comida principal, pensado para compartir en familia, que combina tradición y equilibrio entre cereal, legumbre y carne.

