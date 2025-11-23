Venta Los Morenos, la parada gastronómica que no te puedes perder en Alhaurín

Hay lugares que definen una carretera. En el cruce que une Alhaurín el Grande con Mijas Costa y Coín, la referencia lleva más de medio siglo siendo la misma: Venta Los Morenos. Para muchos es simplemente «la venta», un alto obligado en el ... Valle del Guadalhorce donde se come cocina casera, se mira a la sierra y, en los días fríos, se agradece el calor de una chimenea encendida mientras llegan a la mesa unas migas recién hechas.

Una venta con más de medio siglo de historia

La historia de Los Morenos arranca en 1968, cuando Juan Moreno decide invertir los ahorros de su etapa como emigrante en Francia en una pequeña venta de carretera. Entonces aquello no era mucho más que una terraza de cañas, sin agua ni luz corriente, levantada en un paraje de paso hacia la costa. Con el tiempo, ese rincón se convirtió en un punto de encuentro para transportistas, vecinos de la zona y viajeros que buscaban un plato de comida casera antes de seguir ruta.

Hoy la venta es un complejo amplio, pero mantiene ese ambiente de casa abierta de siempre. El salón principal, con capacidad para unas 150 personas, gira en torno a una gran chimenea que se convierte en protagonista en cuanto baja la temperatura. A ese espacio interior se suman dos terrazas —delantera y trasera, esta última cubierta— que permiten comer al aire libre prácticamente todo el año, con aparcamiento propio para quienes llegan en coche.

Por sus mesas han pasado nombres de lo más variopinto: desde Antonio Gala o Gerald Brenan hasta Sancho Gracia, el Dúo Sacapuntas o Jean-Claude Van Damme. Pero el peso real del lugar lo sostienen las familias que repiten domingo tras domingo y los grupos de ciclistas, senderistas y viajeros que han hecho de Los Morenos una parada habitual antes o después de sus rutas por la sierra.

Migas junto a la chimenea y menú del día de los de antes

Si algo identifica a Venta Los Morenos en los meses fríos son sus migas. Se sirven en el comedor, a pocos metros del fuego, y concentran lo que uno espera de una venta serrana: pan, aceite, ajo, chacinas y el ritmo pausado de los platos de cuchara. No es el único reclamo invernal. En la carta aparecen callos, sopas calientes —de picadillo, de marisco, de cocido—, gazpacho andaluz cuando llega el verano y ensaladas para quien busca algo más ligero.

De lunes a viernes ofrecen un menú del día muy reconocible: un primer plato a elegir entre sopas, guisos o ensaladas; un segundo con opciones como filete de pollo, solomillo de cerdo, estofado de ternera, boquerones fritos, merluza o albóndigas; pan, bebida, postre o café. Es la fórmula que sostiene el trajín diario de trabajadores de la zona, vecinos y visitantes que prefieren el plato del día a la carta completa.

Una carta de venta clásica: entrantes, cazuelas y pescados fritos

La carta se mueve en el terreno conocido y querido de las ventas malagueñas. Entre los entrantes aparecen berenjenas con miel de caña, queso de oveja o de cabra, jamón ibérico, pimientos fritos o croquetas de cocido, perfectas para abrir mesa y compartir.

Como primeros platos figuran langostinos al pil-pil, sopa de picadillo o de fideos, sopa de marisco, gazpacho (en temporada), ensaladas variadas y una ensalada mixta o César en distintos tamaños, pensadas tanto para compartir como para quienes prefieren un almuerzo más ligero.

En el apartado de pescados no falta el repertorio clásico de la costa malagueña: lubina, boquerones fritos, salmón o bacalao a la plancha, fritura de pescado variada y calamares fritos. También aparece el imprescindible plato de pulpo y una fuente de fritura malagueña para los que viajan en grupo.

Carnes y barbacoa de fin de semana

En tierras de sierra, la carne tiene su propio capítulo. La carta reúne T-bone, chuletón de ternera, entrecot, solomillo con patatas, secreto ibérico, costillas o churrasquito de cordero, pollo asado o al ajillo, carrillada ibérica, rabo de toro y una parrillada mixta para dos personas. Platos pensados para el disfrute lento, con pan al lado y conversación en la mesa.

Los sábados, domingos y festivos la cosa sube un punto con la barbacoa de leña, uno de los grandes atractivos de Los Morenos. En las brasas pasan entrecot, solomillo de ternera o de cerdo, presa ibérica, chorizos y morcillas, costillas, brochetas, chuletas de cordero o churrasco de pollo. Es la oferta que muchos asocian ya a los fines de semana en la sierra: carne a la brasa, vino de la zona y niños entrando y saliendo de la terraza.

Para los más pequeños, el menú infantil recoge opciones sencillas: pizzas, nuggets de pollo, mini filetes empanados o albóndigas, pensado para que toda la familia encuentre su plato sin complicaciones.

Una parada entre la sierra y la carretera

El entorno ayuda. La Sierra de Alhaurín el Grande, catalogada como Complejo Serrano de Interés Ambiental, ofrece rutas señalizadas de senderismo y cicloturismo que conectan con la Gran Senda de Málaga. Muy cerca, la Fuente del Acebuche y otros manantiales recuerdan el papel del agua en este paisaje. Para muchos, el plan perfecto consiste en combinar la mañana de campo con una comida en la venta: migas en temporada, sopa caliente, barbacoa de leña o pescados fritos según toque.

Venta Los Morenos es, en esencia, eso: una parada gastronómica en mitad de un cruce de caminos, donde la cocina se mantiene fiel a los sabores de siempre y el paso del tiempo se nota en las fotos de las paredes y en las historias que se cuentan de mesa en mesa. Un lugar al que se llega casi siempre por recomendación y al que muchos, después de la primera visita, vuelven sin necesidad de excusas.