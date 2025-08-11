The Champions Burger Smash Edition llega a Mijas: «Se trata de una oferta gastronómica única, pensada para el público familiar»

Del 21 al 31 de agosto, Mijas se convertirá en la capital nacional de las 'hamburguesas aplastadas' con la llegada de The Champions Burger Smash Edition, el mayor evento gastronómico del país, que espera reunir a más de 100.000 personas en el recinto del Castillo Sohail.

La cita, que recorre España buscando la mejor smash burger, aterriza por primera vez en la localidad malagueña con 17 food trucksde hamburgueserías gourmet llegadas desde diferentes ciudades y un sistema de votación en el que el público tiene la última palabra.

Qué se podrá comer en Mijas durante The Champions Burger

El concepto smash consiste en aplastar la carne en la plancha para lograr una textura crujiente por fuera y jugosa por dentro. Durante doce días, el público podrá probar propuestas exclusivas creadas para la ocasión, como la de DAK Burger, representante local y ganadora de la edición celebrada en Málaga en 2024, que buscará revalidar su título.

Además, habrá un espacio de creaciones fuera de concurso con nombres de peso en la gastronomía, como la de Gottan Grill (Mejor hamburguesa de España y de Europa en 2024), o Faakin Smash, el nuevo proyecto del youtuber Joe Burger.

Y, para quienes quieran variar del formato burger, el recinto contará con propuestas complementarias, como Ybarra Truck, Cheeck's, Sandgüix o Say Cheese.

Pórtico de entrada de The Champions Burger Smash Edition gurmé

Quién participa en la competición

En total, 17 hamburgueserías gourmet competirán en Mijas. Cada una presentará una smash burger inédita, que será evaluada por el público mediante voto online. Los criterios a valorar serán el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad.

Las tres hamburguesas más votadas de esta parada serán proclamadas ganadoras locales y pasarán a formar parte del ranking nacional, del que saldrán las 20 finalistas que disputarán la gran final del campeonato en 2025.

The Champions Burger Smash Edition Mijas Fechas, horarios y entradas: Cuándo: del 21 al 31 de agosto de 2025

Dónde: Castillo Sohail, Mijas

Horario: de 19:30 a 02:00 h

Entradas: a la venta en las webs de The Champions Burger y Marenostrum Fuengirola. Hay un número limitado de entradas a precio promocional hasta agotar existencias.

El campeonato promete convertir a Mijas en el epicentro hamburguesero de España, donde cada bocado contará para coronar a la mejor smash burger del país.