The Champions Burger regresa a Málaga: fechas, entradas y todos los detalles

Del 11 al 21 de septiembre, más de 20 hamburgueserías de toda España compiten en Málaga para ser la mejor de España

El puerto de Málaga volverá a oler a parrilla este mes de septiembre. Tras el éxito de la pasada edición, que reunió a más de 140.000 visitantes, la ciudad acoge de nuevo The Champions Burger, el mayor festival de hamburguesas del país. Del 11 al 21 de septiembre, la terminal de cruceros será escenario de un evento que reunirá a más de 20 hamburgueserías gourmet llegadas de toda España para competir por el título de «Mejor hamburguesa de España».

Un festival que crece cada año

La edición 2025 llega cargada de novedades. Una de ellas será el pórtico luminoso de neones inspirado en las carreteras de Estados Unidos, que dará la bienvenida a los asistentes desde el mismo día de la inauguración. También destaca el alto nivel de las hamburgueserías participantes, con propuestas creadas en exclusiva para el certamen y elaboradas con productos de primera calidad: carnes de origen certificado, panes de masa madre y combinaciones de ingredientes originales.

El público volverá a ser el gran jurado: tras probar su burger favorita, bastará con escanear el código QR del ticket y puntuar en base al pan, la carne, la combinación de sabores, la presentación y la originalidad.

Quién participa en Málaga

Entre los nombres confirmados figuran Street Food Burger, Muralla, The Vicbros Burger, Soul, Godeo, Nola Smoke, Rico, Tarantín Chiflado, Tokio, Vacarnal, Circo, The Ranch Smokehouse y K-chopo.

Dos representantes de la provincia de Málaga estarán en primera línea: Dak Burger y Zamppa, este último con la ventaja de jugar en casa y con la misión de conquistar al público local. También estará presente Gottan Grill, ganador en 2024 de los títulos de «Mejor hamburguesa de España» y «Mejor hamburguesa de Europa».

El festival contará además con un espacio dedicado a los creadores de contenido gastronómico más seguidos: Joe Burger (Moflete), Pablo Cabezali (The Ox), Elías Dosunmu (Hades) y el malagueño Esttik (Smash Hiro). Sus propuestas no entran en competición, pero serán uno de los atractivos más comentados.

Mucho más que hamburguesas

Para acompañar, habrá food trucks con pollo frito (Cheeck's) o patatas (Ybarra). Y en el terreno dulce, cuatro paradas obligatorias: pastelería Ioan (dónuts), Las Torres de Ciriaco (tartas de queso), Locopolo (helados artesanos) y Puto Café (cafés y tés).

The Champions Burger Málaga Fechas, horarios y entradas Del 11 al 21 de septiembre

Lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h. | Viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h.

Terminal de Cruceros del puerto de Málaga (Muelle de Cánovas, s/n)

Entrada gratuita

La inauguración institucional será el 11 de septiembre a las 20:00 horas.