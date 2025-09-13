AGENDA GASTRONÓMICA
Málaga ya vive The Champions Burger: comienza el festival que busca la mejor hamburguesa de España
El festival gastronómico, que busca la «Mejor hamburguesa de España», reúne hasta el 21 de septiembre en el puerto de Málaga a 20 food trucks con propuestas gourmet
The Champions Burger, considerado el mayor campeonato de hamburguesas del país, ha abierto de nuevo sus puertas en Málaga este 11 de septiembre, tras el éxito de la edición de 2024, que reunió a más de 140.000 visitantes.
La cita, que llega en una fase cada vez más exigente del certamen, convierte hasta el domingo 21 de septiembre en el destino nacional para los amantes de las hamburguesas gourmet.
El inicio oficial se ha celebrado este viernes con un acto de corte de cinta en el que participaron el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, acompañados del equipo organizador y representantes de los medios de comunicación. Tras el acto, se encendió también el espectacular pórtico luminoso, inspirado en las icónicas carreteras de Estados Unidos, que da la bienvenida al evento en cada ciudad y que este año se estrena como novedad.
20 hamburgueserías en formato food truck
En la Terminal de Cruceros del puerto, 20 restaurantes de todo el país despliegan sus propuestas en formato food truck para competir por el título de «Mejor hamburguesa de España». Cada establecimiento ha diseñado creaciones exclusivas para el campeonato, elevando el concepto clásico con combinaciones sorprendentes: panes brioche de colores, glaseados cubiertos con oro comestible, mermeladas de beicon y cecina, croquetas de macarrones y queso, bocados inspirados en el sushi o guiños asiáticos con coles y cacahuetes.
Los representantes institucionales tuvieron ocasión de probar algunas de estas hamburguesas en su visita inaugural, comprobando de primera mano la creatividad y el nivel gastronómico que caracteriza a esta edición.
The Champions Burger: un festival consolidado
Desde su creación hace ocho años, The Champions Burger se ha consolidado como el festival de hamburguesas más importante del país, con un recorrido que ya ha pasado por 24 ciudades en 14 comunidades autónomas y ha reunido a más de dos millones y medio de visitantes.
El campeonato ha contribuido, además, al auge de nuevas hamburgueserías especializadas y a elevar el listón de calidad y originalidad en este producto.
La final nacional, que enfrentará a 35 hamburgueserías, se celebrará a finales de año en la última ciudad del tour, donde se desvelará cuál es la «Mejor hamburguesa de España».
The Champions Burger en Málaga
Información práctica
-
Fechas: hasta el 21 de septiembre
-
Lugar: Terminal de cruceros del puerto de Málaga (Muelle de Cánovas, s/n)
-
Horario: lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h / viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h
