Málaga ya vive The Champions Burger: comienza el festival que busca la mejor hamburguesa de España

Hasta 20 hamburgueserías compiten en la Terminal de Cruceros de el puerto para coronarse como 'la mejor hamburguesa de España'

.

The Champions Burger, considerado el mayor campeonato de hamburguesas del país, ha abierto de nuevo sus puertas en Málaga este 11 de septiembre, tras el éxito de la edición de 2024, que reunió a más de 140.000 visitantes.

La cita, que llega en una fase cada vez más exigente del certamen, convierte hasta el domingo 21 de septiembre en el destino nacional para los amantes de las hamburguesas gourmet.

Inauiguración y encendido del pórtico

El inicio oficial se ha celebrado este viernes con un acto de corte de cinta en el que participaron el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Carlos García, acompañados del equipo organizador y representantes de los medios de comunicación. Tras el acto, se encendió también el espectacular pórtico luminoso, inspirado en las icónicas carreteras de Estados Unidos, que da la bienvenida al evento en cada ciudad y que este año se estrena como novedad.

Brioche negro de cheddar gratinado, chuletón madurado, pulled pork ahumado 12h, Doritos, queso cheddar americano, mermelada Pork Belly y salsa Franklin, de F*cking Bestia

20 hamburgueserías en formato food truck

En la Terminal de Cruceros del puerto, 20 restaurantes de todo el país despliegan sus propuestas en formato food truck para competir por el título de «Mejor hamburguesa de España». Cada establecimiento ha diseñado creaciones exclusivas para el campeonato, elevando el concepto clásico con combinaciones sorprendentes: panes brioche de colores, glaseados cubiertos con oro comestible, mermeladas de beicon y cecina, croquetas de macarrones y queso, bocados inspirados en el sushi o guiños asiáticos con coles y cacahuetes.

Ambiente del festival

Los representantes institucionales tuvieron ocasión de probar algunas de estas hamburguesas en su visita inaugural, comprobando de primera mano la creatividad y el nivel gastronómico que caracteriza a esta edición.

Carbonara de autor trufada, carne gallega certificada hecha al kamado, ragú de costilla guisada 48 h, pan artesanal high potato y Parmigiano Reggiano., de Nonna

The Champions Burger: un festival consolidado

Desde su creación hace ocho años, The Champions Burger se ha consolidado como el festival de hamburguesas más importante del país, con un recorrido que ya ha pasado por 24 ciudades en 14 comunidades autónomas y ha reunido a más de dos millones y medio de visitantes.

Pan brioche de mantequilla, contramuslo de pollo frito casero bañado en salsa Koreana, coleslaw y cacahuete asiático, de Cheeks

El campeonato ha contribuido, además, al auge de nuevas hamburgueserías especializadas y a elevar el listón de calidad y originalidad en este producto.

La final nacional, que enfrentará a 35 hamburgueserías, se celebrará a finales de año en la última ciudad del tour, donde se desvelará cuál es la «Mejor hamburguesa de España».

The Champions Burger en Málaga Información práctica Fechas: hasta el 21 de septiembre

Lugar: Terminal de cruceros del puerto de Málaga (Muelle de Cánovas, s/n)

Horario: lunes a jueves de 18:00 a 00:00 h / viernes a domingo de 12:00 a 00:00 h