La Tarara, el Bib Gourmand de Olvera que abrirá restaurante en Ronda

El proyecto de Juan Antonio García y Gaby Medina, reconocido por la Guía Michelin, prepara su desembarco en la Serranía malagueña a comienzos de 2026

Juan Antonio García y Gaby Medina, de La Tarara
Cristina Torres

Málaga

La Tarara da un nuevo paso. El restaurante gaditano, que ha convertido la pequeña localidad de Olvera en parada obligada para los aficionados a la buena mesa, abrirá una segunda sede en Ronda, en la popular calle La Bola. La apertura está ... prevista para finales de este año o comienzos de 2026 y marcará la expansión de uno de los proyectos más singulares del panorama gastronómico andaluz reciente.

