Suscribete a
ABC Premium

REPORTAJE

Salchichón de Málaga: el embutido 'imperfecto' que se convirtió en nuestro sello

Nació de un error, sobrevivió a una crisis y hoy es símbolo de una provincia entera. El salchichón de Málaga, blando, jugoso y breve en curación, encierra dos siglos de historia, una familia genovesa y una receta imposible de replicar fuera de su clima

Los grandes éxitos de la chacinería malagueña

Mollete de salchichón malagueño
Mollete de salchichón malagueño sabor a málaga

Cristina Torres

Málaga

El salchichón de Málaga es un embutido tan ligado a su tierra que apenas logra viajar más allá de Despeñaperros sin perder su encanto. En él todo es atípico: su textura tierna, su curación mínima —apenas cinco o seis días— y ese ... punto de dulzor y humedad que lo hacen inconfundible. Para los malagueños, es mucho más que un fiambre: es un pedazo de memoria colectiva.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app