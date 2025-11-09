Suscribete a
El restaurante Frutos cumple 70 años: así se come en este clásico de Torremolinos

El restaurante más veterano de Torremolinos celebra su 70 aniversario manteniendo viva la esencia de la cocina tradicional. Una historia de esfuerzo, familia y sabor que forma parte del ADN gastronómico de la Costa del Sol

En el restaurante Frutos conviven los asados segovianos con platos típicos de la cocina malagueña gurmé

Cristina Torres

Málaga

Siete décadas dan para muchas historias, pero pocas tan ligadas a la evolución de Torremolinos como la de Restaurante Frutos, fundado en 1955 y convertido hoy en un símbolo de la cocina tradicional española. Su trayectoria resume la transformación de una ciudad y ... de toda una costa que pasó de ser un rincón tranquilo del Mediterráneo a epicentro turístico de Europa.

