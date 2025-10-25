Suscribete a
De París a Málaga: así es Sueño, el obrador que conquista con su repostería artesanal

Leïla y Théo, una pareja de jóvenes reposteros con alma viajera, encontraron en Málaga el lugar perfecto para hacer realidad su sueño más dulce

Hogazas con cita previa: así The Coven, el obrador malagueño de panes por encargo

Las tortas locas: el dulce malagueño que nació de la posguerra y hoy es un símbolo de la ciudad

Royal de chocolate, con base crujiente de chocolate, bizcocho de almendra y avellana, mousse de chocolate al 55%, praliné fluido de avellana y almendra, y flor de sal, de Sueño, en Málaga
Cristina Torres

Málaga

En el número 2 de la calle José Iturbi, el aroma a mantequilla recién horneada despierta cada mañana a los vecinos de Nueva Málaga. Es la señal inequívoca de que Sueño Pastelería Francesa está en marcha. Detrás del mostrador, Leïla González y Théo ... Sfez dan vida a una propuesta que ha logrado enamorar al barrio con algo tan simple y tan difícil a la vez: la repostería hecha a mano, sin atajos y con alma.

