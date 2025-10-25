De París a Málaga: así es Sueño, el obrador que conquista con su repostería artesanal

En el número 2 de la calle José Iturbi, el aroma a mantequilla recién horneada despierta cada mañana a los vecinos de Nueva Málaga. Es la señal inequívoca de que Sueño Pastelería Francesa está en marcha. Detrás del mostrador, Leïla González y Théo ... Sfez dan vida a una propuesta que ha logrado enamorar al barrio con algo tan simple y tan difícil a la vez: la repostería hecha a mano, sin atajos y con alma.

Su historia tiene algo de destino. Ella, suizo-andaluza; él, parisino; ambos formados en repostería clásica y con experiencia internacional tras varios años en Canadá. Buscaban un lugar donde poder crear algo propio, lejos de los ritmos frenéticos y los alquileres imposibles. Lo encontraron aquí, en Málaga, y bautizaron su proyecto con el nombre más honesto posible: Sueño.

Leïla González y Théo Sfez, propietarios de Sueño y algunos de sus dulces Gurmé

El sabor de Francia en el corazón de Málaga

El escaparate de Sueño es un homenaje a la pastelería francesa más refinada. Croissants de mantequilla laminados con precisión, éclairs rellenos de cremas delicadas, rolls glaseados, tartas de frutas, milhojas y chouquettes doradas y crujientes que desaparecen tan rápido como salen del horno.

También elaboran pasteles más elaborados, como su royal de chocolate, la tarta de nuez de pecán o la tarta de manzana caramelizada, todos con una estética impecable y una textura que revela técnica y oficio.

Gurmé

La pareja utiliza ingredientes de origen francés —harina, mantequilla y chocolate— para conservar la autenticidad del sabor. El obrador, visible tras la barra, funciona como un pequeño laboratorio donde Théo amasa, hornea y decora cada pieza de manera artesanal. No hay producción masiva ni congeladores; cada día se elabora lo justo para asegurar frescura y calidad.

Dulces de la pastelería Sueño, de Málaga Gurmé

Un rincón con alma

El local, de aire acogedor y moderno, se ha convertido en punto de encuentro para los amantes del dulce en el barrio. Esa cercanía, sumada al trato amable y al ambiente familiar, ha sido clave para ganarse la confianza de los vecinos y atraer a quienes cruzan media ciudad para probar sus elaboraciones.

Sueño también trabaja por encargo para restaurantes y particulares, y durante las fiestas se convierte en un hervidero de troncos de Navidad, tartas personalizadas y pedidos especiales. Sin embargo, Leïla y Théo prefieren mantener un ritmo pausado, fiel a su filosofía de repostería artesanal y hecha con cariño.

'Crookies' gurmé

Un futuro que se hornea a fuego lento

En solo dos años, Sueño se ha consolidado como una de las pastelerías más queridas de Málaga. Su éxito no reside en la cantidad, sino en la constancia, la honestidad y el sabor. Leïla y Théo han conseguido que su historia, escrita entre mantequilla y azúcar glas, sepa a eso que todos perseguimos: un sueño cumplido.