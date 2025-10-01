Óleo reabre en el Soho de Málaga: nueva ubicación y misma esencia gastronómica

Tras más de una década en la terraza del Centro de Arte Contemporáneo (CAC), Óleo inicia una nueva etapa en pleno Soho malagueño. El restaurante de Sergio el Río y el sushiman Rui Junior, que durante 13 años se consolidó como una de las referencias imprescindibles de la capital, traslada su propuesta a la calle Casas de Campos, donde ya ha comenzado a recibir a una clientela fiel y expectante.

Del CAC al corazón del Soho

La mudanza marca el inicio de una etapa distinta, pero sin renunciar al sello que ha definido siempre al restaurante. La cocina mediterránea con guiños japoneses —con un especial protagonismo del sushi de autor— sigue siendo la columna vertebral de la carta, avalada por años de éxito y por una comunidad de clientes que reconoce la calidad y la creatividad de sus propuestas.

En el nuevo espacio, Óleo ha cambiado la amplitud de la terraza del CAC por un salón de mayor capacidad y una barra que permite observar el trabajo de los cocineros en directo. Este diseño refuerza la idea de experiencia gastronómica completa, donde el comensal participa visualmente en cada elaboración.

Una carta reconocible, con margen para crecer

El restaurante mantiene su oferta clásica, que ha conquistado a malagueños y visitantes durante más de una década.Sushi de autor, cocina de mercado y recetas mediterráneas marcan una carta que, poco a poco, se irá ampliando gracias a las posibilidades que ofrece una cocina más equipada y espaciosa.

La reapertura de Óleo supone no solo el regreso de un nombre ya icónico de la gastronomía malagueña, sino también una apuesta renovada por el barrio del Soho, uno de los enclaves más dinámicos de la ciudad.