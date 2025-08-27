Así es la nueva cafetería de Marbella donde la repostería se disfruta sin azúcar

Interior de Zùsto, una cafetería pionera en el mundo con una gran variedad de dulces sin azúcar

Cada vez son más las personas que buscan reducir el azúcar en su dieta. La preocupación por la salud, el auge de dietas bajas en calorías o simplemente el deseo de llevar un estilo de vida más equilibrado han impulsado una tendencia global: endulzar con menos azúcar, o directamente sin él. La repostería y la pastelería, que tradicionalmente han estado ligadas a este ingrediente, viven hoy una transformación. A los clásicos sin azúcar para diabéticos se suman ahora propuestas creativas y de alta calidad que permiten ni a la textura.

En ese contexto surge en Marbella un concepto pionero: Zùsto Café by Eric, la primera cafetería del mundo en la que toda la oferta de dulces, helados y repostería se elabora sin azúcar añadido.

Un concepto pionero en la Costa del Sol

El café se presenta como un espacio en el que todo —desde helados y tartas hasta croissants y pasteles— se elabora con Zùsto, un sustituto del azúcar desarrollado en Bélgica que mantiene el sabor y la textura del endulzante tradicional, pero con un 75% menos de calorías y un 65% de fibras dietéticas.

Entre sus características destaca su índice glucémico de 22 (frente al 65 del azúcar convencional), lo que lo convierte en un producto apto para diabéticos. También es sin gluten, sin OGM (Organismos Genéticamente Modificados) y sin alérgenos, lo que amplía su público objetivo en una zona donde la clientela internacional valora especialmente las opciones saludables.

Algunos de los dulces sin azúcar que pueden probarse en Zùsto gurmé

Al frente, un maestro pastelero

La propuesta gastronómica está dirigida por Eric Vermeulen, uno de los pasteleros más reconocidos de Bélgica, que ha trasladado a Marbella su visión creativa. En las vitrinas conviven helados artesanos, croissants recién horneados, tartas y otras elaboraciones pensadas para disfrutar «sin remordimientos».

Además de repostería, la oferta incluye cereales, mermeladas, tabletas de chocolate belga o piruletas sin azúcar añadido, siempre elaborados con Zùsto como base.

Esta cafetería pionera se encuentra en Puerto Banús gurmé

Diseño y filosofía

El interiorismo del local ha sido concebido por diseñadores de primer nivel, con una estética minimalista y luminosa que busca reflejar el espíritu de la marca: bienestar, lujo y placer a partes iguales.

El creador del concepto, Thierry Huion, explica la filosofía detrás de la franquicia: «Hemos creado los beneficios del azúcar, sin la carga. Zùsto permite a las personas disfrutar de momentos dulces nuevamente, de manera segura y deliciosa».