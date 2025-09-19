Música, arte y gastronomía consolidan el Tinglao’ de Cruzcampo como plan cultural del verano con más de 30.000 asistentes

El Tinglao’ de Cruzcampo nació en octubre de 2024 en Málaga como una cita puntual, pero en menos de un año ha logrado consolidarse como un plan imprescindible en la agenda cultural andaluza. Este verano ha reunido a más de 30.000 asistentes en festivales como Interestelar Sevilla, Marenostrum Fuengirola o Icónica Santa Lucía Sevilla Fest, además de recalar en el Papaya Playa de El Palmar, donde puso fin a la temporada el pasado 5 de septiembre con su ya icónico despliegue de claveles rojos y abanicos gigantes.

Una experiencia cultural y musical única en Málaga

La propuesta mezcla música, performances, arte en vivo, moda y gastronomía en un formato que celebra las raíces andaluzas desde un prisma actual. En sus distintos escenarios se han visto desde el flamenco libre de Las Migas hasta el descaro del colectivo Lospicy, pasando por los vinilos vintage de 45 Fever o las coreografías de la bailarina Triana Ramos.

Arte, música y gastronomía se han dado cita en los diferentes eventos cruzcampo

A ello se han sumado experiencias participativas: más de 10.000 personas posaron en el photocall, se dejaron maquillar con los colores de Cruzcampo o lucieron tatuajes temporales diseñados por Jorge El del Llorón (@jlr_clavelesytribales). El resultado: un evento que ha convertido el acento en una experiencia que se vive en primera persona.

“Con Tinglao’ hemos demostrado que Cruzcampo es mucho más que una cerveza: es una forma de celebrar la identidad andaluza, de vivirla y compartirla con mucho acento”, afirma Laura Pérez, directora de Marketing de Cruzcampo.

Cultura y raíces

Con más de 30.000 asistentes y una programación que ha mezclado música, moda y gastronomía, Cruzcampo afianza así su compromiso con el talento y la cultura andaluza. El Tinglao’ se abre ya un hueco entre las citas más esperadas, llevando su energía a nuevos escenarios y demostrando que el verano en Andalucía también se celebra con arte, música y cerveza.