Las mejores smash burgers de España compiten en Mijas: The Champions Burger ya está en marcha

El campeonato nacional de hamburguesas en formato smash ha llegado a la Costa del Sol. Hasta el 31 de agosto, el Recinto Ferial de Las Lagunas se convierte en un gran espacio gastronómico al aire libre donde 17 hamburgueserías de toda España compiten con propuestas creadas en exclusiva para esta cita. Panes de colores, salsas caseras, carnes maduradas y contrastes inesperados forman parte de unas recetas pensadas para sorprender al público, que además tendrá en sus manos la decisión final: votar cuál merece el título de mejor smash burger.

De izquierda a derecha: Melisa Ceballos, concejala de Vía Pública y Juventud; Eloy Belmonte, concejal de Limpieza Viaria; José Morales, director de Comunicación de The Champions Burger; Ana Mata, alcaldesa de Mijas; Carmen Sánchez, delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía; y Luis José Rodríguez, diputado delegado de Seguridad y Emergencias y portavoz adjunto del Equipo de Gobierno de la Diputación de Málaga. THE CHAMPIONS BURGER

La inauguración oficial , que tuvo lugar este viernes, 21 de agosto, corrió a cargo de la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, que realizó el tradicional corte de cinta en compañía de los concejales Melisa Ceballos (Vía Pública y Juventud), Juan José Torres (Infraestructuras y Obras) y Eloy Belmonte (Limpieza Viaria). Al acto se sumaron también la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo en Málaga, Carmen Sánchez, y el diputado provincial Luis José Rodríguez, responsable de Seguridad y Emergencias y portavoz adjunto del equipo de gobierno de la Diputación de Málaga.

Tras el encendido del pórtico luminoso que da entrada al recinto —un arco inspirado en las carreteras clásicas de Estados Unidos y que acompaña al festival en todas sus paradas—, los representantes institucionales recorrieron el espacio junto al equipo de The Champions Burger. Allí tuvieron ocasión de conocer y degustar algunas de las hamburguesas que compiten este año por clasificarse para la final nacional, todas ellas elaboradas bajo la técnica smash, que busca un interior jugoso y un exterior crujiente al aplastar la carne sobre la plancha caliente.

¿Cuántos participantes hay?

En Mijas se han dado cita 17 hamburgueserías en competición, todas en formato food truck, más cuatro proyectos invitados fuera de concurso.

¿Qué hamburgueserías compiten en Mijas? Muralla – PRYNGLES'S: doble patty de vaca madurada, queso cheddar vintage, bacon crunchy, patatas paja y crema Pryngles's.

Jisma – HATER: brioche rosa, chuletón smasheado, costilla 48 h, cheddar, mermelada de bacon y salsa «amor-odio de tu ex».

Tximist – THEQUEEN: brioche negro con oro, chuletón smasheado, cream cheese trufado, costilla a baja temperatura y salsa TheQueen.

El Surtido – KRYPTONITA: brioche verde, smash de chuletón, pulled beef con parmesano y salsa de pistacho.

Nolito's – DIAMANTE AZUL: pan brioche azul, costilla estilo EEUU, mermelada de bacon, cheddar y mayo ahumada.

Dalù – THE CHAMPION: brioche clásico, smash de ternera, cheddar, mermelada de bacon y cebolla crujiente.

Bandido's Burger – AL CAPONE: smash de vaca rubia, cheddar ahumado, cebolla caramelizada y salsas propias.

El recinto también cuenta con un espacio reservado para hamburgueserías y proyectos invitados, como los malagueños Gottan Grill —reconocidos con los títulos de «Mejor hamburguesa de España» y «Mejor de Europa» en 2024— o Faakin Smash, el nuevo concepto del youtuber Joe Burger. Además, hay puestos de pollo frito, patatas, helados y tartas de queso para completar la oferta.

¿Cómo funciona la votación?

El público tiene la última palabra. Tras probar la hamburguesa, basta con escanear el código QR del ticket y puntuar aspectos como el pan, la carne, la combinación de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres propuestas mejor valoradas en Mijas pasarán a la clasificación nacional. Al final de la ruta 2025, se elaborará el ranking de las 20 hamburgueserías más votadas, que competirán en la gran final de la «Mejor smash burger de España».

¿Dónde y cuándo?

The Champions Burger se celebra en el Recinto Ferial de Las Lagunas (Mijas), del 21 al 31 de agosto. El horario es de lunes a jueves de 18.00 a 00.00 horas y de viernes a domingo de 12.00 a 00.00 horas.