AGENDA GASTRONÓMICA
Los mejores planes gastronómicos de la provincia de Málaga para saborear el final de noviembre
Dos planes para comerse noviembre: la Fiesta del Pan Duro en Valle de Abdalajís y GastroWine en La Térmica llenan la provincia de sabor, producto local y gastronomía en vivo
La Huerta: así se come en este restaurante con chimenea de Casabermeja
Sushita aterriza en Málaga: así es el restaurante de sushi favorito de los famosos que ocupa el antiguo Chinitas
Cristina Torres
Málaga
El último tramo de noviembre llega cargado de motivos para salir de casa con hambre. Entre celebraciones populares que reivindican la cocina de siempre y festivales que maridan vino, producto local y música, Málaga se despide del mes con dos citas que merecen el ... viaje: la Fiesta del Pan Duro de Valle de Abdalajís y GastroWine en La Térmica. Dos formas distintas —y complementarias— de entender lo que significa comer y beber en esta provincia.
Valle de Abdalajís celebra el pan duro: cocina de aprovechamiento, tradición y un pueblo en fiesta
El Valle de Abdalajís vuelve a convertirse este fin de semana (22 y 23 de noviembre) en capital del pan duro, un producto humilde que aquí se eleva a símbolo. Más de 2.000 visitantes llenarán sus calles en una cita que reivindica la cocina de aprovechamiento, esa que invita a «aprovechar hasta la última miga», lema de esta edición.
La fiesta llega con un programa amplio y muy de pueblo: ruta gastronómica, concurso popular, talleres infantiles de pan, catas, showcookings, mercado de producto local, rutas senderistas y actuaciones musicales que ponen banda sonora al fin de semana.
La estrella, claro, es la Ruta Gastronómica del Pan Duro, en la que siete bares y restaurantes reinterpretan el pan duro en tapas tradicionales y creativas. Se podrán probar propuestas como mazamorra, tosta tierra y sol, migas mar y monte o albóndigas en salsa de champiñones, con bebida incluida por 3,50 €. Los establecimientos participantes —Bar Reondón, Los Naranjos, El Pino, Venta Los Atanores, Dani Pizzas, Bar Nervi y Pub Pájaro Loco— competirán por la tapa favorita del público.
El ambiente se completa con un mercado de artesanía y producto local, catas de panes, quesos, aceites y vinos; una ludoteca infantil y un concurso gastronómico para cocineros aficionados. Y, como remate, música en directo, verdiales y un concierto nocturno el sábado.
Un plan perfecto para quien busque campo, tradición y una cocina que se transmite en cazuelas grandes.
GastroWine: La Térmica se llena de vinos malagueños y cocina local del 28 al 30 de noviembre
A finales de mes, la capital se convierte en punto de encuentro para amantes del vino y la gastronomía. GastroWine, el nuevo festival enogastronómico de la Diputación de Málaga, celebra su primera edición del 28 al 30 de noviembre en La Térmica, con entrada gratuita y un formato pensado para pasar horas entre copas, música y producto local.
Participan 18 bodegas de 11 municipios —de Ronda a Mollina, Sayalonga, Arriate o Moclinejo— junto a seis puestos de restauración que firman más de 50 propuestas culinarias. Entre ellos, referencias malagueñas como Kraken, Lígula, Descorche de Cervantes, La Bocaná, Ménade y Nakara.
GastroWine en La Térmica
Además de vinos y tapas, GastroWine ofrece más de 30 actividades gratuitas:
-
Catas a ciegas
-
Maridajes
-
Talleres de venencia
-
Clases magistrales de coctelería
-
Actividades infantiles
-
Elaboraciones de galletas y reciclaje creativo
Todo ello acompañado por conciertos y DJ en directo de artistas como Durovino, La Taraska, Mami Curl & Co, DJ Nana o DJ Kaya. También habrá un fotomatón en el Patio del Tiempo para llevarse un recuerdo.
La copa del evento puede adquirirse por 2 euros en concepto de fianza, que se recupera al final… o puede donarse a la Asociación Española Contra el Cáncer, a la que GastroWine destina su parte solidaria.
Dos planes, dos estilos, un mismo fin: celebrar noviembre a la malagueña
Valle de Abdalajís reivindica las recetas que nunca deberían desaparecer. La Térmica, los vinos que cuentan quiénes somos. Entre el pan duro que se reinventa y los tintos, blancos y dulces que maduran en la provincia, noviembre se despide con dos celebraciones que resumen la esencia gastronómica de Málaga: producto, territorio y comunidad.
Esta funcionalidad es sólo para registradosIniciar sesión
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete