Suscribete a
ABC Premium

RESTAURANTES DE LA PROVINCIA DE MÁLAGA

La Huerta: así se come en este restaurante con chimenea de Casabermeja

La huerta es un negocio familiar que ha ido creciendo a golpes de trabajo y de constancia, que cocina lo que tiene alrededor y que se adapta a lo que da cada día el entorno

Dónde comer el mejor chivo al ajillo

Así es la Venta Cueva del Gato, el restaurante de Benaoján para comer junto al río Guadiaro

Guiso de carrillada del restaurante La Huerta, en Casabermeja (Málaga)
Guiso de carrillada del restaurante La Huerta, en Casabermeja (Málaga) gurmé

Cristina Torres

Málaga

En Casabermeja, justo a la entrada de la carretera que sube hacia el pueblo, hay un restaurante que forma parte del paisaje cotidiano de la zona. Se llama La Huerta, un local que enciende la chimenea cuando refresca la sierra y que ... mantiene un estilo de cocina muy pegado a la tierra: recetas de siempre, producto cercano y una manera de guisar que habla de memoria familiar.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC SEVILLA, S.L
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app