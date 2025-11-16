La Huerta: así se come en este restaurante con chimenea de Casabermeja

En Casabermeja, justo a la entrada de la carretera que sube hacia el pueblo, hay un restaurante que forma parte del paisaje cotidiano de la zona. Se llama La Huerta, un local que enciende la chimenea cuando refresca la sierra y que ... mantiene un estilo de cocina muy pegado a la tierra: recetas de siempre, producto cercano y una manera de guisar que habla de memoria familiar.

La historia del negocio es larga y doméstica, de esas que empiezan sin plan y terminan marcando carácter. Lo que hoy es un restaurante nació de un local que la familia había usado para otras cosas, y que poco a poco se fue convirtiendo en casa de comidas gracias al trabajo de varias generaciones. La cocina la lidera Pepi, heredera de un oficio que aprendió desde niña, y la sala la lleva José, que creció entre mesas y hoy es la cara visible de un comedor que funciona desde primera hora de la mañana.

Algunos platos de la carta de La Huerta en Casabermeja (Málaga) Gurmé

Una cocina que arranca en el campo

Quien se acerca a La Huerta sabe que encontrará una carta breve, pero que cambia según lo que llegue de las fincas cercanas o lo que dé el monte. El chivo es uno de los ejes del restaurante: asado, en salsa, al ajillo o en forma de guiso, tratado con respeto y sin atajos. También trabajan con lo que trae la temporada —espárragos, cardos, setas, alcachofas recién cortadas— y con una despensa que prácticamente cruza la carretera desde los alrededores del pueblo al fogón.

Los platos de cuchara tienen mucho peso: gazpachuelos, ollas, guisos de cazuela que huelen a fuego lento y que recuerdan la cocina de campo de hace décadas. La carta se completa con recetas tradicionales como los callos, el rabo de toro, las migas o el lomo en manteca, muy ligado a la Sierra de Málaga. Hay propuestas más actuales, pero siempre resueltas desde el mismo enfoque: producto bueno, técnica sencilla y sabor reconocible.

De la chimenea a la sala

El local tiene algo de refugio serrano. La chimenea encendida en invierno, las mesas vestidas y un ambiente donde conviven transportistas que desayunan temprano, familias que celebran aniversarios y vecinos que entran a almorzar como quien vuelve a su casa. La Huerta es un sitio de paso constante, pero también un lugar de pertenencia: no es raro ver a gente del pueblo que acaba el tardeo aquí, copa en mano, antes de volver a casa.

La bodega es corta pero bien pensada. Vinos andaluces, alguna referencia de fuera y un servicio que se nota cuidado. En sala hay oficio y atención, el tipo de gesto que hace que uno vuelva no solo por lo que come, sino por cómo lo tratan.

Postres caseros gurmé

El dulce como cierre

Los postres mantienen la misma línea casera que el resto de la carta. Desde flanes y arroces con leche hasta elaboraciones de pastelería tradicional que se preparan con tiempo y que se sirven sin artificios. Son bocados que completan el menú sin protagonismo excesivo, pero con coherencia: dulces que podrían estar perfectamente en la mesa de cualquier casa de la zona.

Fachada de La Huerta en Casabermeja gurmé

Una parada que resume Casabermeja

La Huerta no es un restaurante que busque reinvenciones. Es un negocio familiar que ha ido creciendo a golpes de trabajo y de constancia, que cocina lo que tiene alrededor y que se adapta a lo que trae cada día el mercado rural. Quizá por eso mantiene un pulso tan firme: porque es una cocina que no necesita hacerse notar para convencer.

Si uno quiere probar cómo se come en Casabermeja, con frío en la sierra y chimenea encendida, aquí hay una buena respuesta.