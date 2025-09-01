Esta es la hamburguesa elegida en Mijas para ser la mejor smash de España

Diamante azul de Nolito's: pan brioche teñido de azul y cubierto de polvo de diamante y oro rosa, carne smash madurada, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y una salsa especial Emmy

El público de Mijas ha hablado: la 'Diamante Azul' del restaurante Nolito's ha sido elegida como la Mejor smash burger de España en la novena parada de The Champions Burger Smash Edition, celebrada durante once días en el recinto ferial de Las Lagunas. La burger cordobesa, creada especialmente para este campeonato, ya había conquistado al público en Mallorca, Castellón, Granada, Jaén, Sevilla, Alicante, Badalona y Lleida, y ha vuelto a hacerlo en la Costa del Sol.

Con un pan brioche teñido de azul y cubierto de polvo de diamante y oro rosa, carne smash madurada, costilla al estilo americano, mermelada de beicon, chédar, beicon crujiente, mayonesa ahumada y una salsa especial Emmy, esta hamburguesa arriesgada e innovadora ha sido la más votada por los más de 120.000 asistentes que pasaron por el festival en Mijas.

Dak, el orgullo local que conquista el podio

El gran protagonista malagueño ha sido Dak Burger, originario de Mijas, que con su propuesta «Top 1» no solo ha alcanzado el segundo puesto nacional, sino que también ha recibido el título de «Favorito local». Su receta, a base de chuletón smash, black angus deshilachado, chédar rojo madurado, beicon dulce, bits de cebolla, mayonesa tostada, polvo lunar y crujiente estelar, se ha convertido en una de las más celebradas de la cita.

La tercera posición fue para el restaurante bilbaíno Tximist, con su burger «TheQueen», servida en pan brioche negro con oro comestible y rellena de chuletón smasheado, trufa de queso, costilla cocinada a baja temperatura, crujiente premium y salsa especial.

Un festival que ha arrasado en la Costa del Sol

La primera edición en Mijas de The Champions Burger Smash Edition ha convertido al municipio en el epicentro de las hamburguesas smash, con miles de votos emitidos por un público que valoraba pan, carne, presentación y originalidad. El evento, inaugurado por la alcaldesa Ana Mata junto a representantes de la Diputación de Málaga y la Junta de Andalucía, ha contado con el respaldo institucional y una gran acogida ciudadana.

La ruta continuará en Logroño del 4 al 14 de septiembre, y al finalizar el circuito se publicará la lista de las 20 hamburgueserías más votadas en toda España, que competirán en la gran final por el título de «Mejor smash burger de España».