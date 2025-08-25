4 heladerías con 'Solete' en Málaga (y una de ellas está en Ronda)

El verano en Málaga no se entiende sin un helado en la mano. Cucuruchos que gotean al sol, tarrinas rebosantes, sorbetes que refrescan después de un día de playa o sabores cremosos que se disfrutan a media tarde en una terraza. El helado forma parte de la rutina estival de malagueños y visitantes, y cada cual tiene su rincón favorito donde volver una y otra vez.

En los últimos años, la oferta se ha diversificado con locales que apuestan por la artesanía, el producto natural y la innovación en sabores, sin perder de vista lo esencial: la textura suave, el punto de frío perfecto y ese contraste entre lo clásico y lo inesperado que hace que un helado se quede en la memoria.

Con este espíritu, la Guía Repsol distingue cada temporada con su sello Solete a aquellos locales que conquistan por su autenticidad: bares, chiringuitos, cafeterías, pastelerías y heladerías que se convierten en paradas imprescindibles en cada ciudad.

En la provincia de Málaga, cuatro heladerías han recibido este reconocimiento: tres en la capital y una en Ronda. Todas ellas son parada obligatoria para quienes buscan un helado con carácter propio y bien hecho.

Nonna Helado Artesanal

Nonna se ha hecho un nombre entre quienes buscan helados con acento local. En sus vitrinas no faltan guiños a la gastronomía malagueña, como el de vino dulce o el de torta loca. El chef con estrella Michelin José Carlos García la ha señalado en varias ocasiones como una de sus favoritas, lo que refuerza su prestigio. Además de su local en el centro, cuenta con presencia en Torre del Mar y Rincón de la Victoria.

Heladerías con Solete en Málaga Nonna Heladería Artesanal Dirección: Plaza María Guerrero, 7, 29015, Málaga.

Heladería Inma

Más de medio siglo lleva siendo referencia en el barrio de Huelin. Inma mantiene un carácter familiar y artesanal que se refleja en su carta con más de treinta sabores. Cada verano se forman colas en su puerta, prueba de que es una de las visitas imprescindibles para los malagueños cuando llega el calor.

Heladerías con Solete en Málaga Heladería Inma Dirección: Calle Moreti, 15.

Heladería Santa Gema

Situada en una de las zonas marineras de Málaga, Santa Gema se ha consolidado por la constancia y la calidad de su producto. Su terraza es un clásico de las tardes estivales, con una oferta que combina tradición y variedad, pensada para un público que repite año tras año.

Heladerías con Solete en Málaga Heladería Santa Gema Dirección: Calle Escultor Marín Higueras, s/n.

E'Gelato (Ronda)

La única heladería fuera de la capital con Solete se encuentra en Ronda, en plena calle de la Bola. E'Gelato apuesta por sabores clásicos como pistacho o vainilla, reconocidos por su equilibrio y textura. El chef Benito Gómez la ha recomendado en más de una ocasión, lo que la sitúa como referencia también en la serranía.

Heladerías con Solete en Málaga E'Gelato Dirección: Carrera Espinel, 64, 29400 Ronda, Málaga